Победителями новогодней лотереи «Мечталлион» стало более 450 участников

01 января 2024 в 20:39 Размер текста - 17 +

450 участников новогоднего розыгрыша стали миллионерами Фото: Денис Моргунов © URA.RU Победителями новогодней лотереи «Мечталлион» стало более 450 участников. Об этом рассказали в «Национальной Лотерее». «453 участника выиграли по миллиону рублей. Еще четыре участника разделили между собой 100 миллионов рублей», — рассказали РИА Новости представители лотереи. Выигрыш в 100 миллионов разделили жители Саратовской и Ярославской областей, ЯНАО и Республики Башкортостан. Ожидается, что среди участников «Мечталлиона» будут разыграны 15 млн рублей в акции «Рождественская сказка». Среди билетов тиража без выигрыша будут разыграны 300 призов по 50 тысяч рублей или 50 тысяч бонусов. Результаты акции будут известны в субботу, 6 января. Ранее, 1 января, тюменец выиграл миллиард в новогоднем выпуске «Русского Лото». Информация об этом появилась в telegram-канале «Столото». Позже корреспонденту URA.RU сообщили, что имя тюменца, который выиграл миллиард в новогоднем розыгрыше, может стать известно не раньше, чем через несколько месяцев.

Победителями новогодней лотереи «Мечталлион» стало более 450 участников. Об этом рассказали в «Национальной Лотерее». «453 участника выиграли по миллиону рублей. Еще четыре участника разделили между собой 100 миллионов рублей», — рассказали РИА Новости представители лотереи. Выигрыш в 100 миллионов разделили жители Саратовской и Ярославской областей, ЯНАО и Республики Башкортостан. Ожидается, что среди участников «Мечталлиона» будут разыграны 15 млн рублей в акции «Рождественская сказка». Среди билетов тиража без выигрыша будут разыграны 300 призов по 50 тысяч рублей или 50 тысяч бонусов. Результаты акции будут известны в субботу, 6 января. Ранее, 1 января, тюменец выиграл миллиард в новогоднем выпуске «Русского Лото». Информация об этом появилась в telegram-канале «Столото». Позже корреспонденту URA.RU сообщили, что имя тюменца, который выиграл миллиард в новогоднем розыгрыше, может стать известно не раньше, чем через несколько месяцев.