Победителями новогодней лотереи «Мечталлион» стало более 450 участников

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450 участников новогоднего розыгрыша стали миллионерами Фото:

Победителями новогодней лотереи «Мечталлион» стало более 450 участников. Об этом рассказали в «Национальной Лотерее».

«453 участника выиграли по миллиону рублей. Еще четыре участника разделили между собой 100 миллионов рублей», — рассказали РИА Новости представители лотереи. Выигрыш в 100 миллионов разделили жители Саратовской и Ярославской областей, ЯНАО и Республики Башкортостан.

Ожидается, что среди участников «Мечталлиона» будут разыграны 15 млн рублей в акции «Рождественская сказка». Среди билетов тиража без выигрыша будут разыграны 300 призов по 50 тысяч рублей или 50 тысяч бонусов. Результаты акции будут известны в субботу, 6 января.

Ранее, 1 января, тюменец выиграл миллиард в новогоднем выпуске «Русского Лото». Информация об этом появилась в telegram-канале «Столото». Позже корреспонденту URA.RU сообщили, что имя тюменца, который выиграл миллиард в новогоднем розыгрыше, может стать известно не раньше, чем через несколько месяцев.

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Победителями новогодней лотереи «Мечталлион» стало более 450 участников. Об этом рассказали в «Национальной Лотерее». «453 участника выиграли по миллиону рублей. Еще четыре участника разделили между собой 100 миллионов рублей», — рассказали РИА Новости представители лотереи. Выигрыш в 100 миллионов разделили жители Саратовской и Ярославской областей, ЯНАО и Республики Башкортостан. Ожидается, что среди участников «Мечталлиона» будут разыграны 15 млн рублей в акции «Рождественская сказка». Среди билетов тиража без выигрыша будут разыграны 300 призов по 50 тысяч рублей или 50 тысяч бонусов. Результаты акции будут известны в субботу, 6 января. Ранее, 1 января, тюменец выиграл миллиард в новогоднем выпуске «Русского Лото». Информация об этом появилась в telegram-канале «Столото». Позже корреспонденту URA.RU сообщили, что имя тюменца, который выиграл миллиард в новогоднем розыгрыше, может стать известно не раньше, чем через несколько месяцев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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