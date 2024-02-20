Десантники ликвидировали опорный пункт украинских боевиков на артемовском направлении с помощью БМД-2, которые ремонтируют на предприятиях «Курганмашзавода». Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.
«Штурмовики десантировались с БМД-2 и под прикрытием бронетехники овладели позициями ВСУ. Вновь выявленные огневые точки противника уничтожали дронами и квадрокоптерами. После занятия „опорника“ штурмовые группы ВДВ провели полную зачистку и приступили к обороне», — это сообщение опубликовано на странице ведомства в соцсети «ВКонтакте».
Получившие повреждения БМП-2 отправляют на ремонт в Курган. В войска техника поступает по заказу оборонного министерства РФ. Ранее URA.RU писало, что десантники в зоне проведения спецоперации оснастили боевые машины пехоты комплексом радиоэлектронной борьбы для устранения дронов ВСУ.
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