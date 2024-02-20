20 февраля 2024

Десантники уничтожили пункт ВСУ при помощи БМД-2, которые ремонтируют в Кургане. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Екатеринбург, бтр, дымовая завеса, бронемашина
Опорную позицию ВСУ обнаружили к северо-западу от Бахмута (Артемовска) Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Десантники ликвидировали опорный пункт украинских боевиков на артемовском направлении с помощью БМД-2, которые ремонтируют на предприятиях «Курганмашзавода». Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

«Штурмовики десантировались с БМД-2 и под прикрытием бронетехники овладели позициями ВСУ. Вновь выявленные огневые точки противника уничтожали дронами и квадрокоптерами. После занятия „опорника“ штурмовые группы ВДВ провели полную зачистку и приступили к обороне», — это сообщение опубликовано на странице ведомства в соцсети «ВКонтакте».

Получившие повреждения БМП-2 отправляют на ремонт в Курган. В войска техника поступает по заказу оборонного министерства РФ. Ранее URA.RU писало, что десантники в зоне проведения спецоперации оснастили боевые машины пехоты комплексом радиоэлектронной борьбы для устранения дронов ВСУ.

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Десантники ликвидировали опорный пункт украинских боевиков на артемовском направлении с помощью БМД-2, которые ремонтируют на предприятиях «Курганмашзавода». Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России. «Штурмовики десантировались с БМД-2 и под прикрытием бронетехники овладели позициями ВСУ. Вновь выявленные огневые точки противника уничтожали дронами и квадрокоптерами. После занятия „опорника“ штурмовые группы ВДВ провели полную зачистку и приступили к обороне», — это сообщение опубликовано на странице ведомства в соцсети «ВКонтакте». Получившие повреждения БМП-2 отправляют на ремонт в Курган. В войска техника поступает по заказу оборонного министерства РФ. Ранее URA.RU писало, что десантники в зоне проведения спецоперации оснастили боевые машины пехоты комплексом радиоэлектронной борьбы для устранения дронов ВСУ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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