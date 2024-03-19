Российская армия освободила населенный пункт Орловка в ДНР

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ВС РФ освободили Орловку Фото:
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ВС РФ освободили в Донецкой Народной Республике населенный пункт Орловка. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Населенный пункт Орловка в ДНР освобожден», — заявили в ведомстве. Отмечается, что российская армия также улучшила положение по переднему краю линию соприкосновения.

Ранее группировка войск «Восток» освободила населенный пункт Мирное в Запорожской области. По данным Минобороны, ВСУ за сутки потеряли до 895 военных.

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ВС РФ освободили в Донецкой Народной Республике населенный пункт Орловка. Об этом сообщили в Минобороны России. «Населенный пункт Орловка в ДНР освобожден», — заявили в ведомстве. Отмечается, что российская армия также улучшила положение по переднему краю линию соприкосновения. Ранее группировка войск «Восток» освободила населенный пункт Мирное в Запорожской области. По данным Минобороны, ВСУ за сутки потеряли до 895 военных.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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