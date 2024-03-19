Российская армия освободила населенный пункт Орловка в ДНР

ВС РФ освободили Орловку
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
ВС РФ освободили в Донецкой Народной Республике населенный пункт Орловка. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Населенный пункт Орловка в ДНР освобожден», — заявили в
Ранее группировка войск «Восток» освободила населенный пункт Мирное в Запорожской области. По данным Минобороны, ВСУ за сутки потеряли до 895 военных.
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