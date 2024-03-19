Российская армия освободила населенный пункт Орловка в ДНР

19 марта 2024 в 15:35 Размер текста - 17 +

ВС РФ освободили Орловку Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВС РФ освободили в Донецкой Народной Республике населенный пункт Орловка. Об этом сообщили в Минобороны России. «Населенный пункт Орловка в ДНР освобожден», — заявили в ведомстве . Отмечается, что российская армия также улучшила положение по переднему краю линию соприкосновения. Ранее группировка войск «Восток» освободила населенный пункт Мирное в Запорожской области. По данным Минобороны, ВСУ за сутки потеряли до 895 военных. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

ВС РФ освободили в Донецкой Народной Республике населенный пункт Орловка. Об этом сообщили в Минобороны России. «Населенный пункт Орловка в ДНР освобожден», — заявили в ведомстве. Отмечается, что российская армия также улучшила положение по переднему краю линию соприкосновения. Ранее группировка войск «Восток» освободила населенный пункт Мирное в Запорожской области. По данным Минобороны, ВСУ за сутки потеряли до 895 военных.