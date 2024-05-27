Кадыров заявил о новом наступательном шаге России на Украине

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Совместное заседание высшего и генерального совета Единой России, ВДНХ. Москва, кадыров рамзан, портрет
Рамзан Кадыров заявил о подготовке к новому наступательному шагу РФ в зоне СВО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Глава Чечни Рамзан Кадыров объявил о готовности к новому этапу наступления в рамках специальной военной операции на Украине. По его словам, этот шаг должен стать уроком для украинской стороны и западных стран.

«Продолжаем наступательную операцию, еще несколько сюрпризов подготовили», — сказал Кадыров ТАСС. Он добавил, что первый наступательный шаг уже был сделан и он послужил хорошим уроком для Украины и Запада. Второй урок будет не менее поучительным, заключил Кадыров.

Ранее Кадыров заявлял, что России в мае нужно активизировать наступление, забирать ближайшую территорию на Украине, включая Одессу и Харьков. После этого необходимо заставить украинского лидера Владимира Зеленского подписать «необходимые для безопасности РФ бумаги», передает Life.

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Глава Чечни Рамзан Кадыров объявил о готовности к новому этапу наступления в рамках специальной военной операции на Украине. По его словам, этот шаг должен стать уроком для украинской стороны и западных стран. «Продолжаем наступательную операцию, еще несколько сюрпризов подготовили», — сказал Кадыров ТАСС. Он добавил, что первый наступательный шаг уже был сделан и он послужил хорошим уроком для Украины и Запада. Второй урок будет не менее поучительным, заключил Кадыров. Ранее Кадыров заявлял, что России в мае нужно активизировать наступление, забирать ближайшую территорию на Украине, включая Одессу и Харьков. После этого необходимо заставить украинского лидера Владимира Зеленского подписать «необходимые для безопасности РФ бумаги», передает Life.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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