Памфилова предупредила, что будет жаловаться на губернаторов в Кремль

18:17 13 декабря 2017 0

Памфилова ожидает большое количество кандидатов в президенты Фото: Владимир Андреев © URA.RU

О недобросовестном поведении и попытках давления на губернаторов во время избирательной кампании ЦИК будет напрямую сообщать в администрацию президента, заявила 13 декабря глава Центризбиркома Элла Памфилова.

По ее словам, ЦИК проделал большую работу по увеличению прозрачности выборов, и она не позволит «какому-то горе-администратору» перечеркнуть ее результаты.

По итогам последней избирательной кампании было заведено 17 уголовных дел, напоминает политолог Андрей Колядин. «Памфилова понимает, что в случае обращения в правоохранительные органы они должны будут немедленно заводить уголовные дела. Но сначала нужно все-таки вразумить людей о том, что они поступают не в соответствии с теми требованиями, которые до них хотел довести президент и его администрация», — рассказал Колядин «URA.RU».

Ожидается, что президентские выборы назначат на 18 марта Фото: Анна Майорова © URA.RU

Он уверен, что уголовные дела показали региональным элитам, что выборы должны пройти честно. «Губернаторы по своей старой привычке слушают, кивают, а потом идут на территории и поступают так, как привыкли поступать всегда — накручивают счетчик явки, накручивают счетчик за президента, желая упрочить свое внутреннеполитическое положение. О том, что так делать не нужно, губернаторам говорят на всех встречах, всех конференциях, закрытых совещаниях и семинарах. Надеюсь, что они услышат», — говорит Колядин.

Делая такие заявления ЦИК, стремится добиться максимальной эффективности своей работы, считает глава агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) Дмитрий Орлов. «Из этого, конечно, не следует, что ЦИК будет пренебрегать процедурой и определенным порядком обжалования действий органов власти в правоохранительных органах», — рассказал политолог «URA.RU».

Кроме того, на грядущих президентских выборах Памфилова ждет большого количества кандидатов. «Когда я в 2000 году пыталась баллотироваться, то собирала миллион подписей. А сейчас максимально облегчены условия — 100 тысяч подписей для кандидата от непарламентской партии и 300 тысяч для самовыдвиженца. Поэтому мы предполагаем, что претендентов, желающих стать кандидатами, будет гораздо больше, их будет много», — заявила Памфилова.

До работы в ЦИКе Памфилова была уполномоченным по правам человека Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Большое количество кандидатов будет выгодно для главного кандидата, считает Колядин. «Большое количество кандидатов растягивает голоса. Исходя из тех, кто уже заявился, они будут забирать явно непутинские голоса. Они претендуют на условные 30% — тех, кто не планирует голосовать за президента. Чем больше кандидатов будет в этой нише, тем меньше голосов они получат», — говорит политолог. При этом сам он не ждет большого количества кандидатов. По словам Колядина, процессом сбора подписей в регионах традиционно занимаются группы людей, которые делают это недобросовестно, в результате чего кандидаты просто не пройдут регистрацию.

В большом количестве кандидатов на президентских выборах сомневается и Орлов. «Я предполагаю, что зарегистрированы будут только Путин, Жириновский, Зюганов, Явлинский, Титов и Собчак. У других просто нет возможностей и организационных ресурсов для этого», — считает политолог.

Памфилова также выступила против открытия избирательных участков на предприятиях непрерывного цикла. «Я категорически против, не надо порождать дополнительные возможности для принуждения к голосованию, для централизованного голосования», — заявила глава ЦИК.

Это выбьет козырь из рук оппозиции о том, что голосование на таких участках происходит под давлением, считает Колядин.

«На такие предприятия часто не пускают наблюдателей, аргументируя тем, что это режимные объекты. И даже если голосование там проходит честно, подтвердить этого никто не может, и в итоге издержки всегда несет кандидат от власти», — считает политолог.

За границей живет 12 миллионов российских избирателей Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Ранее стало известно, что голосование избирателей по месту пребывания впервые будет проходить без открепительных удостоверений. Гражданам нужно будет заранее подать заявление и прикрепиться к ближайшему участку. Памфилова заявила, что-то же самое произойдет и за границей. Россияне теперь смогут проголосовать на любом участке за рубежом.

Это существенно повысит явку среди тех россиян, кто находится за рубежом, уверен Колядин. «В той же самой Германии всего 6 участков на 2 млн россиян, и каждый участок связан с определенными территориями прописки в России, поэтому голосуют немногие. Я уверен, что за президента за границей будут голосовать охотно. Люди, живущие там, относятся к нему порой с большим уважением, чем те, кто живет у нас. Однако, если для того, чтобы проголосовать, нужно садиться в самолет и лететь в другой город, то до участков доходят единицы», — говорит политолог. Он отмечает, что за рубежом на данный момент находится около 12 млн россиян.

В ЦИК РФ заявили, что смогут принимать заявки от кандидатов в течение всех праздничных дней, в том числе 31 декабря и 1 января. Совет Федерации рассмотрит вопрос назначении даты президентских выборов 15 декабря.