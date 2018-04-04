Губернаторы зря расслабились после выборов президента России

На фоне успеха Владимира Путина на президентских выборах растет устойчивость почти всех регионов России, но любой протест моментально приобретает политический характер. К таким выводам пришли эксперты фонда «Петербургская политика» в ежемесячном рейтинге социальной устойчивости регионов.
Результаты президентских выборов позволили избежать масштабных «разборов полетов», отмечают авторы доклада.
«Центр не получил серьезных мотивов для вмешательства в региональные политико-экономические процессы. Вследствие этого уровень устойчивости почти всех регионов впервые в истории рейтинга вырос», — говорится в рейтинге.
Однако последовавшие за выборами протесты в Подмосковье и Кемерово поставили перед властями новые риски. По мнению авторов доклада, грань между социальным, политическим и экономическим протестом стирается. «Власти сами создали ситуацию, при которой любой протест воспринимается фактически как выход за флажки. И даже те акции, которые по заявлениям участников, не являются политическими, все равно становятся крупными политическими событиями», — объяснил «URA.RU» президент фонда «Петербургской политики» Михаил Виноградов.
Политизация протеста связана и с масштабной мобилизацией общества во время президентской кампании, считает политолог Андрей Колядин. «Атомизированное общество, которое давно перестало интересоваться политикой, практически насильно втянули в политику обратно. Людям несколько месяцев предлагали смотреть на экономические и социальные проблемы с точки зрения политики», — рассказал политолог «URA.RU».
При этом сами протесты могут в мгновенье ока обрушить политический капитал власти, как это было в Кузбассе, замечает Виноградов.
«Митинг в Кемерово показал, что логика стабильности исчерпана, моментально обнажив противоречия между частью общества и властью. В этих условиях региональные администрации, избалованные низкой интенсивностью протестов в предыдущие годы, не имеют алгоритма реагирования на них и своими неудачными жестами еще сильней политизируют протест», — рассказал он «URA.RU».
Составили докладчики и топ-40 наиболее заметных общественных волнений 2017—2018 годов. Из уральских историй в их число вошли голодовка жителей общежития в Челябинске против запрета на приватизацию их комнат в январе 2017 года, а также выступление противников строительства Томинского ГОКа.
Впрочем, не все протесты получают широкий резонанс. Так, кампания против отмены выборов мэра Екатеринбурга не смогла перебить общую депрессивную атмосферу в российской оппозиции, считают авторы доклада.
Основная часть доклада посвящена традиционному рейтингу устойчивости регионов. Ожидаемо наибольшее падение в рейтинге демонстрируют Кемеровская (врио — Сергей Цивилев, с 7,5 до 6,5 балла) и Московская (с 6,2 до 5,9 балла, губернатор — Андрей Воробьев) области.
Среди регионов большого Урала в лидерах остается ЯНАО (рост с 8,4 до 8,5 балла, губернатор Дмитрий Кобылкин). Территория находится в списке регионов с максимальной устойчивостью и занимает там второе место. Среди положительных событий региона — подписание дополнительных соглашений о сотрудничестве с «ЛУКОЙЛом» и компанией «НОВАТЭК».
Традиционно высоки позиции в рейтинге и у Тюменской области (рост с 8,2 до 8,3 балла, губернатор Владимир Якушев). Область также находится в группе регионов с максимальной устойчивостью. Позитивными событиями для территории стали обсуждение сотрудничества с «Газпромом» и презентация потенциала региона в швейцарском посольстве в Москве.
Резко растет и ХМАО (с 7,2 до 7,4 балла, губернатор — Наталья Комарова) — регион находится в группе субъектов с высокой устойчивостью. Позиции региона в рейтинге повысило подписание договора с президентом «ЛУКОЙЛа» Вагитом Алекперовым, который пообещал выделить округу 1,1 млрд рублей на социальную инфраструктуру.
Единственной территорией на Урале, чьи позиции остаются без изменений, стала Свердловская область (6,9 балла, губернатор — Евгений Куйвашев), регион находится в группе субъектов со средней устойчивостью. Взлететь региону не дали задержание за пьяное вождение замначальника ГИБДД Свердловской области Александра Юнусова и обвинительное заключение по делу о взятке в отношении экс-замглавы администрации Арамиля Александра Мельникова.
Демонстрирует рост Пермский край (с 6,2 до 6,4 балла, губернатор — Максим Решетников). Он находится в группе субъектов со средней устойчивостью. Позитивными событиями стало открытие первого в регионе межрайонного кардиологического центра и начало работы проекта «Выездная онкополиклиника».
На 0,1 балла растет и Курганская область, которая традиционно находится в списке регионов с пониженной устойчивостью (с 5,1 до 5,2 балла, губернатор — Алексей Кокорин). Рост обусловлен постановлением федерального правительства о создании в области территорий опережающего социально-экономического развития.
Замыкает рейтинг уральских субъектов Челябинская область, ее позиции улучшились на 0,2 балла (с 4,7 до 4,9 балла, губернатор — Борис Дубровский), регион традиционно находится в числе территорий со слабой устойчивостью. Позитивным событием для региона стало сообщение Владимира Путина о проведении саммита Шанхайской организации сотрудничества в Челябинске в 2020 году.