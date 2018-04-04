Губернаторы зря расслабились после выборов президента России

11:29 04 апреля 2018 0

Губернаторы были уверены, что после выборов президента будет передышка kremlin.ru

На фоне успеха Владимира Путина на президентских выборах растет устойчивость почти всех регионов России, но любой протест моментально приобретает политический характер. К таким выводам пришли эксперты фонда «Петербургская политика» в ежемесячном рейтинге социальной устойчивости регионов.

Результаты президентских выборов позволили избежать масштабных «разборов полетов», отмечают авторы доклада.

«Центр не получил серьезных мотивов для вмешательства в региональные политико-экономические процессы. Вследствие этого уровень устойчивости почти всех регионов впервые в истории рейтинга вырос», — говорится в рейтинге.

Однако последовавшие за выборами протесты в Подмосковье и Кемерово поставили перед властями новые риски. По мнению авторов доклада, грань между социальным, политическим и экономическим протестом стирается. «Власти сами создали ситуацию, при которой любой протест воспринимается фактически как выход за флажки. И даже те акции, которые по заявлениям участников, не являются политическими, все равно становятся крупными политическими событиями», — объяснил «URA.RU» президент фонда «Петербургской политики» Михаил Виноградов.

Политизация протеста связана и с масштабной мобилизацией общества во время президентской кампании, считает политолог Андрей Колядин. «Атомизированное общество, которое давно перестало интересоваться политикой, практически насильно втянули в политику обратно. Людям несколько месяцев предлагали смотреть на экономические и социальные проблемы с точки зрения политики», — рассказал политолог «URA.RU».

При этом сами протесты могут в мгновенье ока обрушить политический капитал власти, как это было в Кузбассе, замечает Виноградов.

«Митинг в Кемерово показал, что логика стабильности исчерпана, моментально обнажив противоречия между частью общества и властью. В этих условиях региональные администрации, избалованные низкой интенсивностью протестов в предыдущие годы, не имеют алгоритма реагирования на них и своими неудачными жестами еще сильней политизируют протест», — рассказал он «URA.RU».

Протесты «СТОПГОК» в Челябинской области вошли в число самых мощных в 2017—2018 годах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Составили докладчики и топ-40 наиболее заметных общественных волнений 2017—2018 годов. Из уральских историй в их число вошли голодовка жителей общежития в Челябинске против запрета на приватизацию их комнат в январе 2017 года, а также выступление противников строительства Томинского ГОКа.

Впрочем, не все протесты получают широкий резонанс. Так, кампания против отмены выборов мэра Екатеринбурга не смогла перебить общую депрессивную атмосферу в российской оппозиции, считают авторы доклада.

Основная часть доклада посвящена традиционному рейтингу устойчивости регионов. Ожидаемо наибольшее падение в рейтинге демонстрируют Кемеровская (врио — Сергей Цивилев, с 7,5 до 6,5 балла) и Московская (с 6,2 до 5,9 балла, губернатор — Андрей Воробьев) области.

Среди регионов большого Урала в лидерах остается ЯНАО (рост с 8,4 до 8,5 балла, губернатор Дмитрий Кобылкин). Территория находится в списке регионов с максимальной устойчивостью и занимает там второе место. Среди положительных событий региона — подписание дополнительных соглашений о сотрудничестве с «ЛУКОЙЛом» и компанией «НОВАТЭК».

Традиционно высоки позиции в рейтинге и у Тюменской области (рост с 8,2 до 8,3 балла, губернатор Владимир Якушев). Область также находится в группе регионов с максимальной устойчивостью. Позитивными событиями для территории стали обсуждение сотрудничества с «Газпромом» и презентация потенциала региона в швейцарском посольстве в Москве.

Пермский край, ХМАО и Челябинская область показывают наибольший рост на Урале Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Резко растет и ХМАО (с 7,2 до 7,4 балла, губернатор — Наталья Комарова) — регион находится в группе субъектов с высокой устойчивостью. Позиции региона в рейтинге повысило подписание договора с президентом «ЛУКОЙЛа» Вагитом Алекперовым, который пообещал выделить округу 1,1 млрд рублей на социальную инфраструктуру.

Единственной территорией на Урале, чьи позиции остаются без изменений, стала Свердловская область (6,9 балла, губернатор — Евгений Куйвашев), регион находится в группе субъектов со средней устойчивостью. Взлететь региону не дали задержание за пьяное вождение замначальника ГИБДД Свердловской области Александра Юнусова и обвинительное заключение по делу о взятке в отношении экс-замглавы администрации Арамиля Александра Мельникова.

Демонстрирует рост Пермский край (с 6,2 до 6,4 балла, губернатор — Максим Решетников). Он находится в группе субъектов со средней устойчивостью. Позитивными событиями стало открытие первого в регионе межрайонного кардиологического центра и начало работы проекта «Выездная онкополиклиника».

На 0,1 балла растет и Курганская область, которая традиционно находится в списке регионов с пониженной устойчивостью (с 5,1 до 5,2 балла, губернатор — Алексей Кокорин). Рост обусловлен постановлением федерального правительства о создании в области территорий опережающего социально-экономического развития.

Замыкает рейтинг уральских субъектов Челябинская область, ее позиции улучшились на 0,2 балла (с 4,7 до 4,9 балла, губернатор — Борис Дубровский), регион традиционно находится в числе территорий со слабой устойчивостью. Позитивным событием для региона стало сообщение Владимира Путина о проведении саммита Шанхайской организации сотрудничества в Челябинске в 2020 году.