23:50 28 октября 2017 0

Заседание совета проекта «5-100» прошло в Екатеринбурге под председательством вице-премьера Ольги Голодец Фото: официальный сайт правительства Свердловской области

Начиная с 2018 года в течение двух лет на поддержку российских вузов из бюджета будет выделяться дополнительно 10 млрд рублей. Таким образом государство намерено повысить конкурентоспособность высших учебных заведений в рамках проекта «5-100».

Заседание совета проекта «5-100» состоялось в субботу, 28 октября, в Екатеринбурге, пишут «Известия». В заседании принимали участие заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев

В программу попадает 21 российский вуз, сообщает RT. Все учебные заведения в рамках программы поддержки разделены на три группы: вузам первой группы будет ежегодно выделяться до 780 млн рублей, второй группы — порядка 480 млн рублей, третьей — немногим более 100 млн.

Отметим, проект «5-100» был запущен в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина. Согласно проекта, не менее пяти российских вузов к 2020 году должны войти в топ-100 ведущих мировых рейтингов: Quacquarelli Symonds, Times Higher Education и Academic Ranking of World Universities. Согласно данным сайта проекта, в программе «5-100» участвует три уральских вуза — Южно-Уральский государственный университет, Тюменский государственный университет и Уральский федеральный университет.