В МАК восстановили траекторию последнего полета Ми-8, которым управляли тюменцы

17:12 10 ноября 2017 0

С борта разбившегося вертолета были демонтированы устройства спутниковой навигации Фото: официальный сайт МЧС РФ

Специалисты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) сумели получить запись траектории последнего полета вертолета Ми-8, который разбился в двух километрах от берегов Шпицбергена 26 октября.

В сообщении, приведенном на сайте МАК, говорится, что с борта были демонтированы устройства спутниковой навигации, после чего «был проведён демонтаж микросхем энергонезависимой памяти». «После подготовительных работ — очистки от соли, сушки, восстановления контактов микросхем — было проведено копирование записанной информации», — приводит RT текст сообщения.

Данные бортового звукового регистратора были успешно скопированы, ведётся их расшифровка. Речевой самописец уже доставлен в Москву, а второй черный ящик — параметрический — не подлежит расшифровке, пишет «Национальная служба новостей».

На борту вертолета находились пять членов экипажа, среди которых двое тюменцев: командир экипажа, житель Тобольска Евгений Баранов и второй пилот, житель Тюмени Владимир Фролов. Три сотрудника НИИ Арктики и Антарктики оказались в вертолете случайно. Они должны были забрать научные приборы, но не смогли этого сделать из-за погоды. Поэтому их взяли на попутный рейс до поселка Пирамида.

Ранее стало известно, что борт потерпел крушение из-за плохой погоды. Пилоты столкнулись с сильным зарядом ливневого снега, из-за чего внешние узлы обледенели и техника дала сбой.