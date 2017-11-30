21:32 30 ноября 2017 0

Непогода нередко приводит к серьезным авариям (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В связи со сложными погодными условиями челябинские и курганские дорожные службы перешли в режим повышенной готовности, сообщили «URA.RU» в Управлении федеральных дорог «Южный Урал». Вечером 30 ноября на трассы выведены дополнительные силы подрядчиков.

По информации ФКУ «Упрдор», ситуацию сейчас контролируют 25 мастеров десяти компаний, отвечающих за содержание дорог. Вероятные осадки (в частности, на Южном Урале уже прошел ранее не предполагавшийся снег) могут спровоцировать образование под утро, когда температура упадет до минимальных значений, гололедицы.

Сейчас температура в Курганской и Челябинской областях колеблется в диапазоне от -2 до -10 градусов.