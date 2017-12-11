01:04 11 декабря 2017 0

Развратника пригласил в гости отец потерпевшей Фото: depositphotos.com © URA.RU

Правоохранительными органами Санкт-Петербурга задержан 25-летний безработный житель Перми. Молодого человека подозревают в совершении развратных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней.

Как сообщает kp.ru, в полицию обратился отец 13-летней девочки. Он сообщил, что пригласил в гости случайного знакомого из Перми, а тот начал домогаться его дочери. Прибывшими на вызов стражами порядка педофил был задержан.

В настоящее время по данному факту ведется проверка. Если подозрения подтвердятся, пермяку грозит наказание вплоть до 15 лет лишения свободы.