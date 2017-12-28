«Аэрофлот» готов возить болельщиков на ЧМ-2018 за пять рублей

18:53 28 декабря 2017 2

Если сборная России выйдет из группы, то билетов продадут еще больше Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Стоимость билета на самолет для россиян, желающих попасть на матчи чемпионата мира по футболу, составит пять рублей. Об этом заявил глава компании «Аэрофлот» Виталий Савельев.

По такой цене продадут порядка 70 тысяч авиабилетов, а если сборная России пройдет дальше, то количество увеличат, сообщает РБК. Савельев заявил, что «Аэрофлот» будет только рад, если наши футболисты выйдут из группы. «Мы перевезём всех российских болельщиков по сети маршрутов „Аэрофлота“ в любой город, где будет проходить чемпионат мира, за пять рублей (включая таксы, сборы) в одну сторону», — сказал Савельев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

При этом он подчеркнул, что речь идет только об играх российской сборной. Продажи стартуют 1 января 2018 года. Групповые матчи с участием российских футболистов пройдут 14 июня в Москве (с Саудовской Аравией), 19 июня — в Петербурге (с Египтом) и 25 июня — в Самаре (с Уругваем). Если сборная России обойдет конкурентов в группе, то 30 июня ей предстоит матч 1/8 финала в Сочи.

Ранее «URA.RU» сообщало, что в Екатеринбурге пройдут международные матчи мундиаля. С 15 июня по 27 июня в столице Свердловской области встретятся Египет и Уругвай, Перу и Франция, Япония и Сенегал, Мексика и Швеция.