09:11 12 января 2018 0

Особенно отличился «Аэрофлот» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Авиабилеты в города проведения чемпионата мира по футболу-2018 подешевели на 40%. Об этом сообщила компания по продаже билетов OneTwoTrip.

В первые десять дней 2018 года средняя стоимость билетов экономкласса составила 4420 рублей в одну сторону и 8616 рублей туда-обратно. В 2017 году билеты стоили 7305 рублей в одну сторону и 14308 рублей туда-обратно, пишут «Ведомости» со ссылкой на заявление директора по развитию компании Аркадия Гинеса. При этом более 80% от проданных в новом году билетов с вылетом в дни чемпионата приходится на компанию «Аэрофлот».

Наблюдатели отмечают, что резкое падение цены произошло после встречи гендиректора компании Виталия Савельева с президентом России Владимиром Путиным. Тогда Савельев пообещал возить болельщиков на матчи сборной России за пять рублей. Единственным условием для сделки является наличие у покупателя паспорта болельщика. Гинес уточнил, что при подсчете количества дешевых билетов места за пять рублей не учитывались.

Авиаперевозчик S7 также сообщает, что часть мест будет продавать по низким тарифам. Сейчас компания ведет переговоры с аэропортами о выделении слотов для дополнительных рейсов в период проведения чемпионата.

«Уральские авиалинии» продают все билеты согласно условиям рынка. Топ-менеджер компании в разговоре с изданием объяснил, что у них нет возможности предлагать дополнительные дешевые билеты.

Россия будет принимать ЧМ-2018 с 14 июня по 15 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске и Сочи.