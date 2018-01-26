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27 января 2018
26 января 2018
21:00  26 января 2018 0

Гордон отказалась от выборов, откровения наркокурьера, банк спермы в Ельцин Центре. Главное за день — в подборке «URA.RU».

Клипарты и адресники. Сургут, спайс, фскн, героин, наркотики, соли
Крупный наркоторговец рассказал о своем пути и уходе с негоФото: Александр Кулаковский © URA.RU

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Сегодня 26 января. И вот главное за день:

Автор хита «Знаешь, Володя» тележурналистка Екатерина Гордон объявила, что снимает свою кандидатуру с президентских выборов.

В Свердловской области назначен новый министр экономики. «URA.RU» предсказывало это 300 дней назад.

Мы публикуем рассказ оптового наркоторговца от начала карьеры, когда нужны деньги, адреналин и власть, и до ее конца, когда паранойя грозит загнать в угол. Примечательно, что он сам вышел на связь с редакцией и рассказал о российском наркотрафике изнутри.

Создатель портала «Чиновник.ру», с помощью которого шантажировали югорскую элиту, вышел из СИЗО. Эксперты о том, чем опасен Эдуард Шмонин и возьмется ли он за старое.

Дольщики из недостроенного микрорайона в Челябинске, которым звонил Путин, объявили голодовку. Они пообещали раскинуть палатку в самом центре города.

В Ельцин Центре откроется банк спермы. С ежегодными мастер-классами.

Надежда Банникова
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