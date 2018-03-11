Уральский биатлонист Шипулин упал на Кубке мира, но вошел в тройку лидеров

Уральский биатлонист Антон Шипулин упал в финале масс-старта на этапе Кубка мира Контиолахти в Финляндии. Несмотря на это, спортсмен смог занять призовое место.
На последнем этапе гонки российского спортсмена обгонял австрийский коллега Юлиан Эберхард, который мог стать причиной падения, случайно зацепив одну из лыж оппонента. По мнению двукратного олимпийского чемпиона Дмитрия Васильева, настоящей причиной инцидента стала усталость Шипулина, передает ТАСС. «Как мне показалось, все-таки австриец здесь ни при чем, он уже обогнал Антона, а Антон запнулся сам, наверное, не так поставил лыжу, или ноги уже не очень держали после тяжелого подъема», — пояснил эксперт, наблюдавший за ходом соревнований.
Как писало «URA.RU», ранее недопущенный до Олимпиады Шипулин одержал победу в спринтерской гонке на этапе Кубка мира по биатлону. Спортсмен преодолел дистанцию в 10 км за 23 минуты 51,6 секунды, ни разу не промахнувшись на двух огневых рубежах. Эта победа стала первой для российских биатлонистов в текущем сезоне на этапах международного турнира.
Антон Шипулин родился в Тюмени и первоначально тренировался в ХМАО, но затем перебрался в Екатеринбург, где и базируется в настоящее время.