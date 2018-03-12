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12 марта 2018
07:49  12 марта 2018 5

Биатлонист, уронивший Шипулина на финише гонки, принес извинения

Шипулин отметил, что не обижаетсяФото: страница BiathlonStats в Instagram

Австрийский биатлонист Юлиан Эберхард извинился перед российским спортсменом Антоном Шипулиным за происшествие на заключительном отрезке гонки в Контиолахти. В ответ Шипулин отметил, что не обижается.

Инцидент произошел на финише в масс-старте на 15 км на этапе Кубка мира в Финляндии. Австриец толкнул россиянина, российский биатлонист упал и выбыл из борьбы за первое место, став третьим, пишет «Московский комсомолец». Шипулин пришел к финишу с результатом 38 минут 24 секунды, сообщает канал 360. Первое место занял Эберхард, второе — француз Мартен Фуркад.

Шипулин назвал ситуацию «обидной» и «вполне спортивной». «Я не обижаюсь на Юлиана. Он не наступил мне на лыжу умышленно, я понимаю его. Поэтому обид никаких не может быть, только разочарование от этой ситуации», — цитирует Шипулина сайт Союза биатлонистов России.

Ранее «URA.RU» писало, что австрийский биатлонист Эберхард мог стать причиной падения Шипулина, случайно зацепив одну из лыж соперника. По мнению двукратного олимпийского чемпиона Дмитрия Васильева, настоящей причиной инцидента стала усталость российского спортсмена.

Ольга Кулакова
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