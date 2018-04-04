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04 апреля 2018
Главные новости 
10:41  04 апреля 2018 5

Екатеринбургский аэропорт Кольцово просят переименовать в «EKБ»

Байки таксиста. Екатеринбург, аэропорт, кольцово, вид из окна автомобиля
Депутат просит присвоить Кольцово сокращенное название «EKB»Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров попросил министра транспорта РФ Максима Соколова изменить сокращенные названия некоторых аэропортов. В своем письме он, в частности, говорит о екатеринбургском Кольцово и петербургском Пулково.

Парламентарий обращает внимание Соколова на то, что воздушная гавань Санкт-Петербурга до сих пор «именуется Ленинградом» и сокращенно обозначается как LED, отмечает РИА «Новости». При этом аэропорт Екатеринбурга до сих пор носит наименование SVX, которое сохранилось со времен прежнего названия города — Свердловск. «Логичный шаг — кодом Санкт-Петербурга являлось бы SPB, а Екатеринбург получил бы логичное сокращение „EKB“», — отмечает Владимир Петров.

По мнению депутата, сохранять имена Якова Свердлова и Владимира Ленина в авиационных топонимах нельзя — это не отвечает интересам страны. Оба деятеля «известны миру прежде всего приверженностью к радикальному революционному коммунизму, приведшему нашу страну к краху в 1917 году», заявляет Петров. Именно поэтому он просит Минтранс проконтролировать переименование аэропортов совместно с МИД России.

Дарья Корчак
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