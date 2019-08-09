Главной авиакомпании ХМАО и Тюмени грозит судьба «финансовой пирамиды»

Минтранс РФ рекомендовал Utair не наращивать число пассажиров за счет демпинга Фото: Алексей Андронов © URA.RU

новость из сюжета Проблемы у авиакомпании UTair

Демпинг на авиарынке может превратить компанию Utair в «финансовую пирамиду». Такое предположение в разговоре с «URA.RU» высказал главный редактор журнала «Авиатранспортное обозрение» Алексей Синицкий. Ранее стало известно, что Минтранс РФ рекомендовал перевозчику не наращивать объемы продажи билетов, в том числе за счет низких цен.

«Демпинг на рынке авиаперевозок (в том числе при предварительной продаже билетов) — это своего рода бесплатное кредитование, когда компании необходимо пополнить оборотные средства. Главное, чтобы Utair не стала финансовой пирамидой. Но, думаю, что руководство перевозчика понимает, что оно делает, иначе бы Utair не входила бы в число крупнейших перевозчиков России», — заявил Синицкий.

По его словам, рекомендация Минтранса носит скорее технический характер, и руководство компании не обязано выполнять ее. «Ведомство как бы обезопасило себя на случай, если с Utair что-то случится. Всегда можно сказать: „Мы же предупреждали“. С другой стороны — если бы министерство никак не участвовало в ситуации с Utair — это тоже выглядело бы странно», — отметил эксперт.

Ранее сообщалось, что Utair должна банкам более 70 млрд рублей. План компании по реструктуризации долга состоял в агрессивном росте и конкуренции с лоукостером «Победой». Агентство направило в авиакомпанию запрос с просьбой прокомментировать ситуацию.