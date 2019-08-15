14 августа 2019

Из-за тумана в Екатеринбурге не смогли приземлиться самолеты

© Служба новостей «URA.RU»
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Очередной споттинг в Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, самолет, багаж, разгрузка
Самолеты направлены на запасной аэропорт в ТюменьФото: Александр Мамаев © URA.RU

В екатеринбургском аэропорту «Кольцово» массовая задержка рейсов. Из-за тумана несколько пассажирских самолетов не смогли приземлиться и были отправлены на запасной аэропорт в Тюмень.

15 августа утром в Екатеринбурге не смогли приземлиться три самолета. «Из-за сильного тумана в Екатеринбурге три рейса ушли на запасной аэродром в Тюмень. Это рейс DP-339 из Сочи, U6-704 из Пекина и UT-113 из Нижневартовска. На вылет аэропорт работает без ограничений», — рассказал «URA.RU» директор по стратегическим коммуникациям аэропорта «Кольцово» Андрей Клименских.

Он уточнил, что сейчас рейс из Пекина уже вылетел из Тюмени в Екатеринбург. Сочинский самолет готовится к отправке.

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