Из-за тумана в Екатеринбурге не смогли приземлиться самолеты

Самолеты направлены на запасной аэропорт в Тюмень Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В екатеринбургском аэропорту «Кольцово» массовая задержка рейсов. Из-за тумана несколько пассажирских самолетов не смогли приземлиться и были отправлены на запасной аэропорт в Тюмень.

15 августа утром в Екатеринбурге не смогли приземлиться три самолета. «Из-за сильного тумана в Екатеринбурге три рейса ушли на запасной аэродром в Тюмень. Это рейс DP-339 из Сочи, U6-704 из Пекина и UT-113 из Нижневартовска. На вылет аэропорт работает без ограничений», — рассказал «URA.RU» директор по стратегическим коммуникациям аэропорта «Кольцово» Андрей Клименских.

Он уточнил, что сейчас рейс из Пекина уже вылетел из Тюмени в Екатеринбург. Сочинский самолет готовится к отправке.