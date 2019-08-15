Пассажиры аварийно севшего самолета «Уральских авиалиний» отказались от повторного рейса

Часть пассажиров из аварийно севшего самолета уже вылетела в Симферополь другим рейсом Фото: Владимир Шубин © URA.RU

новость из сюжета Самолет «Уральских авиалиний» совершил жесткую посадку в Подмосковье

Порядка 50 пассажиров самолета A321, экстренно севшего в Подмосковье, отказались от полета в Симферополь и сдали билеты. Как рассказал замгдендиректора компании «Рампорт», которая управляет аэропортом «Жуковский», Евгений Солодилин, пассажирам, сдавшим билеты, возместят их стоимость.

«Порядка 50 пассажиров вернули билеты. Здесь совместно с аэропортом и авиакомпанией было организован возврат денежных средств за билеты», — цитирует менеджера РИА «Новости». Он добавил, что семь пассажиров уже вылетели из Жуковского в Симферополь другим рейсом, еще 39 человек отправятся в Крым из Домодедово. Остальные изменили дату перелета, уточнил Солодилин.

Как писало «URA.RU», компания «Рампорт» заплатит пассажирам экстренно севшего в Подмосковье самолета A321 «Уральских авиалиний» по 100 тысяч рублей компенсации. В результате жесткой посадки лайнера, который должен был выполнить рейс Жуковский — Симферополь, никто из 226 пассажиров и семи членов экипажа серьезно не пострадал.