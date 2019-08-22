Россиянам приходится брать еду в кредит Фото: Pixabay.com

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Главные темы четверга, 22 августа:

Президент Украины Владимир Зеленский предложил главе России Владимиру Путину обменять Крым на место в «Большой восьмерке». Однако эксперты подсказали более легкий путь возвращения в G8 даже при сохранении полуострова. Тем не менее, в Кремле раскрыли планы России по участию в «Большой восьмерке».

Судьба четырехдневной рабочей недели решится уже в конце сентября. Не исключено, что при введении четырехдневки, россиянам придется работать по десять часов. Однако экономисты уверены: сокращение рабочей недели в России практически не возможно, а последствия инициативы будут только плохие.

Долг россиян за ипотеку превысил 7 триллионов рублей. Это абсолютный рекорд в истории страны. Рассказываем, из-за чего растет задолженность и в каких регионах она больше всего.

Россиянам не хватает денег, поэтому они все чаще стали покупать еду в кредит. Рассрочка на продукты питания теперь на втором месте по популярности. Некоторые магазины с банками уже выпустили карты рассрочки на еду.

В России в электрических чайниках обнаружили токсичное вещество. Оно появляется в воде во время кипячения. При этом по закону выделение этого вещества не считается дефектом изделия.

Челябинский депутат рассказал, за что расстрелял свою жену на глазах у детей. Суд, прошедший сразу после похорон женщины, отправил обвиняемого в СИЗО. Однако теща депутата заявила, что претензий к зятю не имеет и не против более мягкой меры пресечения. «URA.RU» съездило в поселок, где произошла трагедия, чтобы разобраться в истории южноуральской семьи.