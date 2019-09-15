Поезд из Екатеринбурга столкнулся с автобусом в Казахстане

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Этап специальных учений материально-технического обеспечения на станции Адуй. Свердловская область, железнодорожные пути, ржд, железная дорога, вагон, поезд
ДТП произошло на железнодорожном переездеФото: Анна Майорова © URA.RU

В Казахстане поезд, следовавший из Екатеринбурга в Алма-Аты, врезался в пассажирский автобус, стоявший на железнодорожных путях. По предварительной информации, погиб водитель автобуса, еще одна женщина и двое её детей находятся в реанимации. Посольство России в Казахстане проверяет, были ли россияне среди пострадавших.

«На данный момент не поступало информации о том, что среди пострадавших в ДТП были граждане РФ. Эти сведения уточняются», — цитирует пресс-службу посольства ТАСС.

Полиция начала досудебное расследование произошедшего. По словам очевидцев, рядом с переездом образовалась большая пробка и поэтому автобус оказался на путях. «По предварительным данным, автобус выехал на запрещающий сигнал светофора», — говорится в сообщении МВД Казахстана, сообщает RT.

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