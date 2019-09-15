Поезд из Екатеринбурга столкнулся с автобусом в Казахстане

В Казахстане поезд, следовавший из Екатеринбурга в Алма-Аты, врезался в пассажирский автобус, стоявший на железнодорожных путях. По предварительной информации, погиб водитель автобуса, еще одна женщина и двое её детей находятся в реанимации. Посольство России в Казахстане проверяет, были ли россияне среди пострадавших.
«На данный момент не поступало информации о том, что среди пострадавших в ДТП были граждане РФ. Эти сведения уточняются», — цитирует пресс-службу посольства ТАСС.
Полиция начала досудебное расследование произошедшего. По словам очевидцев, рядом с переездом образовалась большая пробка и поэтому автобус оказался на путях. «По предварительным данным, автобус выехал на запрещающий сигнал светофора», — говорится в сообщении МВД Казахстана, сообщает RT.