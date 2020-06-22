Звезда «Уральских пельменей», актер и шоумен Дмитрий Соколов раскритиковал священников, которые проводят обряд причастия в специальных защитных костюмах. Своим мнением артист поделился в Instagram.
«На фото Священник причащает бабушку дома, она целует перчатку батюшке. У меня вопрос: — кто кого защищает от вируса? Я верю, что мать может вымолить сына от наркозависимости, я верю и знаю случаи, когда онкобольные излечиваются Верой во Христа и силой причастия. На этом фото вместо „Страха Божия“ я вижу „животный страх смерти“. И от такой „веры“ мне грустно», — написал Соколов.
Свое мнение актер проиллюстрировал фотографией, на которой один из московских священников проводит обряд причастия пожилой женщине больной коронавирусом. Снимок опубликован на сайте РПЦ.