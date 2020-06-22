21 июня 2020

Звезда «Уральских пельменей» осудил священников в спецзащите. «От такой веры мне грустно»

© Служба новостей «URA.RU»
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Шоу «Уральские пельмени» - Журчат рубли. Екатеринбург, уральские пельмени, соколов дмитрий
Дмитрий Соколов считает, что священники должны посещать пациентов без защитных костюмов Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Звезда «Уральских пельменей», актер и шоумен Дмитрий Соколов раскритиковал священников, которые проводят обряд причастия в специальных защитных костюмах. Своим мнением артист поделился в Instagram.

«На фото Священник причащает бабушку дома, она целует перчатку батюшке. У меня вопрос: — кто кого защищает от вируса? Я верю, что мать может вымолить сына от наркозависимости, я верю и знаю случаи, когда онкобольные излечиваются Верой во Христа и силой причастия. На этом фото вместо „Страха Божия“ я вижу „животный страх смерти“. И от такой „веры“ мне грустно», — написал Соколов.

Свое мнение актер проиллюстрировал фотографией, на которой один из московских священников проводит обряд причастия пожилой женщине больной коронавирусом. Снимок опубликован на сайте РПЦ.

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Друзья,сразу прошу прощения за этот пост,никого не хочу судить ,но мне больно читать статьи,где священник поливает грязью священника! Но даже если мир докатился до такой низости,то позвольте мне высказать свое маленькое никчемное мнение. На фото Священник причащает бабушку дома,она целует перчатку батюшке. У меня вопрос:- кто кого защищает от вируса? Простите,но не могу я представить Иисуса Христа(исцеляющего прокаженного ) в скафандре . Я верю,что мать может вымолить сына от наркозависимости,я верю(и знаю случаи)когда онкобольные излечиваются Верой во Христа и силой причастия. На этом фото вместо "Страха Божия" я вижу "животный страх смерти" . И от такой "веры" мне грустно.

Публикация от Sokolove_dk (@dk_sokolove)

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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