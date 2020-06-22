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Публикация от Sokolove_dk (@dk_sokolove) 21 Июн 2020 в 12:39 PDT

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Свое мнение актер проиллюстрировал фотографией, на которой один из московских священников проводит обряд причастия пожилой женщине больной коронавирусом. Снимок опубликован на сайте РПЦ.

«На фото Священник причащает бабушку дома, она целует перчатку батюшке. У меня вопрос: — кто кого защищает от вируса? Я верю, что мать может вымолить сына от наркозависимости, я верю и знаю случаи, когда онкобольные излечиваются Верой во Христа и силой причастия. На этом фото вместо „Страха Божия“ я вижу „животный страх смерти“. И от такой „веры“ мне грустно», — написал Соколов.

Звезда «Уральских пельменей», актер и шоумен Дмитрий Соколов раскритиковал священников, которые проводят обряд причастия в специальных защитных костюмах. Своим мнением артист поделился в Instagram.

Дмитрий Соколов считает, что священники должны посещать пациентов без защитных костюмов Фото: Александр Мамаев © URA.RU

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