Умер экс-глава свердловского управления Центробанка России

Умер бывший глава управления Банка России по Свердловской области Сергей Сорвин, который более 25 лет руководил подразделением финрегулятора. Об этом сообщил президент ассоциации банков России Георгий Лунтовский.
«От имени ассоциации банков России и от себя лично выражаю глубокие соболезнования в связи с кончиной Сергея Васильевича Сорвина его супруге Вере Викторовне, родным и близким. Скорбим вместе с вами. Светлая память нашему коллеге», — говорится в сообщении на сайте ассоциации. По словам Лунтовского, Сорвин пользовался непререкаемым авторитетом и уважением в профессиональном сообществе, а коллеги помнят его как порядочного, отзывчивого человека и эффективного руководителя.
Сергей Сорвин родился 6 апреля 1948 года в Сургуте (ХМАО). В банковской сфере работал с 1970 года — сначала управляющим Восточным отделением Госбанка СССР (Серовский район), затем прошел карьерный путь от старшего экономиста до заместителя управляющего в Свердловской областной конторе Госбанка СССР. С 1987 по 2013 год руководил Свердловским областным управлением Госбанка СССР, преобразованным в свердловское управление Банка России.
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