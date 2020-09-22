В Верхотурье ждут федерального министра строительства Владимира Якушева. Как сообщил URA.RU мэр духовной столицы Урала Алексей Лиханов, фамилия федерального министра наряду с фамилией губернатора Евгения Куйвашева значится в протоколе открытия после реконструкции главной городской площади 25 сентября.
«Да, мы их ожидаем, фамилия министра есть в протоколе мероприятия», — подтвердил градоначальник. Пресс-секретарь Владимира Якушева Ольга Фролова пообещала прокомментировать возможность визита министра в Свердловскую область позже. «Давайте вернёмся к этому вопросу в четверг [24 сентября]», — сказала она. При этом уточнила, что в Свердловской области планируется к вводу один из крупных объектов, построенных за счет нацпроекта.
Как писало URA.RU, в пятницу, 25 сентября у главы Свердловской области Евгения Куйвашева запланирован визит в Верхотурье. Помимо открытия площади, отреставрированной в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», глава региона планирует принять участие в празднике перенесения мощей праведного Симеона Верхотурского и всея Сибири Чудотворца. Источники в окружении главы региона выражают надежду, что совместная поездка с министром позволит Евгению Куйвашеву обсудить возможность выделения дополнительных федеральных субсидий на крупные строительные проекты в Свердловской области.
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