Губернатор Куйвашев просит денег у Минтранса на новый мост. Он избавит от пробок на трассе

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Совещание на тему: «Реализация национального проекта «Экология» в Уральском федеральном округе с участием Полномочного представителя Президента России в УрФО Николая Цуканова и губернаторов округа. Челябинск, куйвашев евгений
Евгений Куйвашев может решить проблему десятков тысяч автомобилистов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев обратится в Минтранс РФ с просьбой поддержать проект строительства путепровода на трассе Екатеринбург-Курган рядом с поселком Марамзино. Решение было озвучено по итогам встречи с министром транспорта и дорожного хозяйства Василием Старковым.

«Безусловно, это важный проект. Его реализация позволит ликвидировать регулярные заторы, усилить безопасность на дороге, увеличить скорость пассажирских и грузовых перевозок. Этот вопрос, что называется, назрел», — заявил Евгений Куйвашев.

Пробки на дороге появляются из-за того, что железнодорожный переезд в районе Марамзино через автодорогу Р-354 Екатеринбург — Шадринск — Курган приходится закрывать на несколько часов в сутки для движения поездов. «Почти 14 тысяч единиц автомобильного транспорта по трассе идут, и люди опаздывают, задерживаются машины специальной помощи», — подчеркнул присутствовавший на встрече депутат заксобрания региона от одномандатного Каменск-Уральского избирательного округа Виктор Якимов.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...