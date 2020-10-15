Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев обратится в Минтранс РФ с просьбой поддержать проект строительства путепровода на трассе Екатеринбург-Курган рядом с поселком Марамзино. Решение было озвучено по итогам встречи с министром транспорта и дорожного хозяйства Василием Старковым.
«Безусловно, это важный проект. Его реализация позволит ликвидировать регулярные заторы, усилить безопасность на дороге, увеличить скорость пассажирских и грузовых перевозок. Этот вопрос, что называется, назрел», — заявил Евгений Куйвашев.
Пробки на дороге появляются из-за того, что железнодорожный переезд в районе Марамзино через автодорогу Р-354 Екатеринбург — Шадринск — Курган приходится закрывать на несколько часов в сутки для движения поездов. «Почти 14 тысяч единиц автомобильного транспорта по трассе идут, и люди опаздывают, задерживаются машины специальной помощи», — подчеркнул присутствовавший на встрече депутат заксобрания региона от одномандатного Каменск-Уральского избирательного округа Виктор Якимов.
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