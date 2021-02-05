Пушков поиздевался над переименованием села на Украине в Нью-Йорк

Верховная Рада Украины одобрила переименование поселка Новгородское в Донецкой области в Нью-Йорк. Сенатор Совфеда РФ от Пермского края Алексей Пушков поиронизировал в Telegram над этим решением.
«Украину можно поздравить с почином — сейчас заживут! Отныне городок будет развиваться под лозунгом „Даешь небоскребы!“. И, конечно, надо не забыть Статую Свободы от здравого смысла», — написал Пушков в Telegram.
Смена названия одного населенного пункта на Украине может быть только началом, предполагает сенатор. По прогнозу политика, в ближайшее время на Украине могут появиться свои Сан-Франциско, Лос-Анджелес и Чикаго.
Ранее Алексей Пушков, совместно с другими членами Совфеда, предложил блокировать соцсети за призывы к участию в митингах, пишет «Национальная служба новостей». По мнению сенаторов, интернет-площадки стали играть большую роль в «вовлечение в совершение противоправных действий».
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