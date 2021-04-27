Пумпянский открыл в Екатеринбурге новую компанию

Группа «Синара» (принадлежит свердловскому бизнесмену Дмитрию Пумпянскому) в апреле зарегистрировала новую строительную компанию ООО «Синарастроймонтаж» (Екатеринбург). Информация об учреждении нового юридического лица содержится в Едином государственном реестре юрлиц (ЕГРЮЛ).
Компания с уставным капиталом в 100 млн рублей была учреждена 23 апреля 2021 года. Офис фирмы расположен в Екатеринбурге по улице Розы Люксембург, 51, где также находятся офисы торгового дома ТМК, «Группы Синара» и «СКБ-банка». В карточке компании указано, что основным видом деятельности ООО «Синарастроймонтаж» является строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения. Ее генеральным директором является Тимур Уфимцев, который также является главой «Синара-Девелопмент» и ООО «Синарастройинвест».
В пресс-службе «Группы Синара» URA.RU подтвердили факт создания новой компании. «„Синарастроймонтаж“ будет специализироваться на одном из функциональных направлений в рамках девелоперского бизнеса. Участие компании в проектах, связанных со строительством Деревни Универсиады, пока не планируется», — ответили там на вопросы агентства.
Группа «Синара» является учредителем 18 компаний. Среди них — строительная фирма «КОМ-Билдинг» (Волгоград), строительная компания «Синатом» (Екатеринбург) и «Синара-Девелопмент». Последняя компания работает в Екатеринбурге, Волгограде, Карачаево-Черкесии и является генподрядчиком строительства объектов в микрорайоне «Новокольцовский» Екатеринбурга для Универсиады-2023.
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