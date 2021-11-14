Семья утонула в кювете после ДТП под Тюменью

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ДТП трасса Камышлов Тавда, дтп, авария ваз, дтп мчс
По предварительной информации водитель нарушила скоростной режим (архивное фото) Фото:

Автомобиль KIA Rio улетел в кювет на трассе Тюмень-Ханты-Мансийск. В машине находилась семья из 4 человек. Мама и дочь доставлены в больницы, а отец и сын погибли на месте.

«Была метель. По предварительной версии водитель не смогла выбрать безопасную скорость, соответствующую дорожным условиям», — сказали URA.RU в пресс-службе ГИБДД по по Тюменской области.

Как сообщают очевидцы, проезжающие мимо водители пытались помочь семье выбраться на поверхность. Однако вытащить удалось лишь маму и дочь. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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