Семья утонула в кювете после ДТП под Тюменью

По предварительной информации водитель нарушила скоростной режим (архивное фото) Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области © URA.RU

Автомобиль KIA Rio улетел в кювет на трассе Тюмень-Ханты-Мансийск. В машине находилась семья из 4 человек. Мама и дочь доставлены в больницы, а отец и сын погибли на месте.

«Была метель. По предварительной версии водитель не смогла выбрать безопасную скорость, соответствующую дорожным условиям», — сказали URA.RU в пресс-службе ГИБДД по по Тюменской области.

Как сообщают очевидцы, проезжающие мимо водители пытались помочь семье выбраться на поверхность. Однако вытащить удалось лишь маму и дочь. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.