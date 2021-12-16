«Яндекс.Карты» обновили панорамы ЯНАО и ХМАО

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Виды Салехарда, зима, мамонт, арктика, город салехард, дед мороз
«Яндекс» добавил в сервис «Яндекс.Карты» фотографии памятника мамонту в Салехарде Фото:

Жители ЯНАО и ХМАО увидят фото в сервисе «Карты» не только домов, но и региональных достопримечательностей. Как сообщили URA.RU в пресс-службе «Яндекс», сервис «Яндекс.Карты» обновил панорамы крупнейших городов.

«Теперь пользователи смогут найти на снимках свои дома, а также общественные здания и достопримечательности, например: вокзал в Приобье, аэропорт Нижневартовска, памятник мамонту в Салехарде, природно-этнографический комплекс в Горнокнязевске, археопарк в Ханты-Мансийске и школу иностранных языков в Сургуте», — говорится в сообщении пресс-службы компании.

Помимо этого, «Яндекс» обновил фотографии города Нижневартовска, Нефтеюганска, Нового Уренгоя, Ноябрьска и Лабытнанги. Также свои панорамы получили города Лангепас, Лянтор, Пыть-Ях, Нягать, Муравленко и Надым. Съемка проходила с использованием панарамомобиля, который сделал порядка 200 тысяч фотографий, из которых получилось 50 тысяч панорам охватывающих 1650 км дорог.

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Жители ЯНАО и ХМАО увидят фото в сервисе «Карты» не только домов, но и региональных достопримечательностей. Как сообщили URA.RU в пресс-службе «Яндекс», сервис «Яндекс.Карты» обновил панорамы крупнейших городов. «Теперь пользователи смогут найти на снимках свои дома, а также общественные здания и достопримечательности, например: вокзал в Приобье, аэропорт Нижневартовска, памятник мамонту в Салехарде, природно-этнографический комплекс в Горнокнязевске, археопарк в Ханты-Мансийске и школу иностранных языков в Сургуте», — говорится в сообщении пресс-службы компании. Помимо этого, «Яндекс» обновил фотографии города Нижневартовска, Нефтеюганска, Нового Уренгоя, Ноябрьска и Лабытнанги. Также свои панорамы получили города Лангепас, Лянтор, Пыть-Ях, Нягать, Муравленко и Надым. Съемка проходила с использованием панарамомобиля, который сделал порядка 200 тысяч фотографий, из которых получилось 50 тысяч панорам охватывающих 1650 км дорог.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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