«Яндекс.Карты» обновили панорамы ЯНАО и ХМАО

16 декабря 2021 в 14:13 Размер текста - 17 +

«Яндекс» добавил в сервис «Яндекс.Карты» фотографии памятника мамонту в Салехарде Фото: Александр Мамаев © URA.RU Жители ЯНАО и ХМАО увидят фото в сервисе «Карты» не только домов, но и региональных достопримечательностей. Как сообщили URA.RU в пресс-службе «Яндекс», сервис «Яндекс.Карты» обновил панорамы крупнейших городов. «Теперь пользователи смогут найти на снимках свои дома, а также общественные здания и достопримечательности, например: вокзал в Приобье, аэропорт Нижневартовска, памятник мамонту в Салехарде, природно-этнографический комплекс в Горнокнязевске, археопарк в Ханты-Мансийске и школу иностранных языков в Сургуте», — говорится в сообщении пресс-службы компании. Помимо этого, «Яндекс» обновил фотографии города Нижневартовска, Нефтеюганска, Нового Уренгоя, Ноябрьска и Лабытнанги. Также свои панорамы получили города Лангепас, Лянтор, Пыть-Ях, Нягать, Муравленко и Надым. Съемка проходила с использованием панарамомобиля, который сделал порядка 200 тысяч фотографий, из которых получилось 50 тысяч панорам охватывающих 1650 км дорог. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Ямал » и в viber-канале « Ямал », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Жители ЯНАО и ХМАО увидят фото в сервисе «Карты» не только домов, но и региональных достопримечательностей. Как сообщили URA.RU в пресс-службе «Яндекс», сервис «Яндекс.Карты» обновил панорамы крупнейших городов. «Теперь пользователи смогут найти на снимках свои дома, а также общественные здания и достопримечательности, например: вокзал в Приобье, аэропорт Нижневартовска, памятник мамонту в Салехарде, природно-этнографический комплекс в Горнокнязевске, археопарк в Ханты-Мансийске и школу иностранных языков в Сургуте», — говорится в сообщении пресс-службы компании. Помимо этого, «Яндекс» обновил фотографии города Нижневартовска, Нефтеюганска, Нового Уренгоя, Ноябрьска и Лабытнанги. Также свои панорамы получили города Лангепас, Лянтор, Пыть-Ях, Нягать, Муравленко и Надым. Съемка проходила с использованием панарамомобиля, который сделал порядка 200 тысяч фотографий, из которых получилось 50 тысяч панорам охватывающих 1650 км дорог.