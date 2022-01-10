Пермский ребенок впечатлил Галкина знаниями о животных

Юный пермяк рассказал Максиму Галкину о своей любви к парнокопытным Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Юный житель Пермского края стал гостем на программе «Лучше всех» на «Первом канале» с ведущим Максимом Галкиным. Там 4-летний ребенок продемонстрировал обширные знания по парнокопытным животным.

«Мне нравятся животные, особенно парнокопытные», — рассказал Галкину гость программы. Также мальчик любит песни Виктора Цоя, потому как у него есть песни про этих животных. Программа вышла в воскресенье 9 января на «Первом канале».

Увлечение мальчика животными началось после поездки в зоопарк в Карелии, рассказали родители ребенка. Там пермяк постоянно наблюдал за зверями, а после приезда домой стал интересоваться парнокопытными. В программе мальчик посмотрел на настоящих оленей, ответил на сложные вопросы о парнокопытных животных и получил новогодние подарки.