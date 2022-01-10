Пермский ребенок впечатлил Галкина знаниями о животных

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Звезды российского шоу-бизнеса. Москва, галкин максим
Юный пермяк рассказал Максиму Галкину о своей любви к парнокопытным Фото:

Юный житель Пермского края стал гостем на программе «Лучше всех» на «Первом канале» с ведущим Максимом Галкиным. Там 4-летний ребенок продемонстрировал обширные знания по парнокопытным животным.

«Мне нравятся животные, особенно парнокопытные», — рассказал Галкину гость программы. Также мальчик любит песни Виктора Цоя, потому как у него есть песни про этих животных. Программа вышла в воскресенье 9 января на «Первом канале».

Увлечение мальчика животными началось после поездки в зоопарк в Карелии, рассказали родители ребенка. Там пермяк постоянно наблюдал за зверями, а после приезда домой стал интересоваться парнокопытными. В программе мальчик посмотрел на настоящих оленей, ответил на сложные вопросы о парнокопытных животных и получил новогодние подарки.

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Юный житель Пермского края стал гостем на программе «Лучше всех» на «Первом канале» с ведущим Максимом Галкиным. Там 4-летний ребенок продемонстрировал обширные знания по парнокопытным животным. «Мне нравятся животные, особенно парнокопытные», — рассказал Галкину гость программы. Также мальчик любит песни Виктора Цоя, потому как у него есть песни про этих животных. Программа вышла в воскресенье 9 января на «Первом канале». Увлечение мальчика животными началось после поездки в зоопарк в Карелии, рассказали родители ребенка. Там пермяк постоянно наблюдал за зверями, а после приезда домой стал интересоваться парнокопытными. В программе мальчик посмотрел на настоящих оленей, ответил на сложные вопросы о парнокопытных животных и получил новогодние подарки.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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