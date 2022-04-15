Экс-губернатор ЯНАО резко потерял в доходах

15 апреля 2022 в 20:42 Размер текста - 17 +

Дмитрий Кобылкин отчитался о 4 млн заработанных рублей Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Декларационная кампания Председатель комитета Государственной Думы РФ по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин, занимавший пост губернатора ЯНАО с 2010 по 2108 годы, почти в три раза потерял в доходах в прошлом году. Это следует из декларации депутата, опубликованной на сайте федерального парламента. «Кобылкин Дмитрий Николаевич… 4 млн 084 тыс. 779,54 рубля», — указано на сайте Госдумы. В собственности экс-губернатора ЯНАО находится четыре участка земли под индивидуальное строительство, а также два участка под огороды. Семья депутата проживает в квартире, принадлежащей супруге Дмитрия Кобылкина. На нее же оформлен и автомобиль Range Rover Sport. Доходы Дмитрия Кобылкина, представляющего в Госдуме не только ЯНАО, но и соседние регионы — Югру, Тюменскую и Курганскую области, существенно снизились за последний год. По итогам 2020 года экс-губернатор отчитывался о почти 11,5 млн заработанных им рублей. Что касается еще одного представителя ЯНАО в Госдуме, Дмитрия Погорелого, то его заработок увеличился. Будучи директором ямальского государственно-правового департамента, он зарабатывал в 2020 году 9,3 млн рублей. Согласно его последней, уже депутатской, декларации, доходы Погорелого составили 11,4 млн рублей. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ямальский telegram-канал «Округ белых ночей» .

Председатель комитета Государственной Думы РФ по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин, занимавший пост губернатора ЯНАО с 2010 по 2108 годы, почти в три раза потерял в доходах в прошлом году. Это следует из декларации депутата, опубликованной на сайте федерального парламента. «Кобылкин Дмитрий Николаевич… 4 млн 084 тыс. 779,54 рубля», — указано на сайте Госдумы. В собственности экс-губернатора ЯНАО находится четыре участка земли под индивидуальное строительство, а также два участка под огороды. Семья депутата проживает в квартире, принадлежащей супруге Дмитрия Кобылкина. На нее же оформлен и автомобиль Range Rover Sport. Доходы Дмитрия Кобылкина, представляющего в Госдуме не только ЯНАО, но и соседние регионы — Югру, Тюменскую и Курганскую области, существенно снизились за последний год. По итогам 2020 года экс-губернатор отчитывался о почти 11,5 млн заработанных им рублей. Что касается еще одного представителя ЯНАО в Госдуме, Дмитрия Погорелого, то его заработок увеличился. Будучи директором ямальского государственно-правового департамента, он зарабатывал в 2020 году 9,3 млн рублей. Согласно его последней, уже депутатской, декларации, доходы Погорелого составили 11,4 млн рублей.