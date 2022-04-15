Экс-губернатор ЯНАО резко потерял в доходах

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ПМЭФ-2021. Второй день, гостиная губернаторов. Санкт-Петербург, кобылкин дмитрий
Дмитрий Кобылкин отчитался о 4 млн заработанных рублей Фото:
новость из сюжета
Декларационная кампания

Председатель комитета Государственной Думы РФ по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин, занимавший пост губернатора ЯНАО с 2010 по 2108 годы, почти в три раза потерял в доходах в прошлом году. Это следует из декларации депутата, опубликованной на сайте федерального парламента.

«Кобылкин Дмитрий Николаевич… 4 млн 084 тыс. 779,54 рубля», — указано на сайте Госдумы. В собственности экс-губернатора ЯНАО находится четыре участка земли под индивидуальное строительство, а также два участка под огороды.

Семья депутата проживает в квартире, принадлежащей супруге Дмитрия Кобылкина. На нее же оформлен и автомобиль Range Rover Sport.

Доходы Дмитрия Кобылкина, представляющего в Госдуме не только ЯНАО, но и соседние регионы — Югру, Тюменскую и Курганскую области, существенно снизились за последний год. По итогам 2020 года экс-губернатор отчитывался о почти 11,5 млн заработанных им рублей.

Что касается еще одного представителя ЯНАО в Госдуме, Дмитрия Погорелого, то его заработок увеличился. Будучи директором ямальского государственно-правового департамента, он зарабатывал в 2020 году 9,3 млн рублей. Согласно его последней, уже депутатской, декларации, доходы Погорелого составили 11,4 млн рублей.

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Председатель комитета Государственной Думы РФ по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин, занимавший пост губернатора ЯНАО с 2010 по 2108 годы, почти в три раза потерял в доходах в прошлом году. Это следует из декларации депутата, опубликованной на сайте федерального парламента. «Кобылкин Дмитрий Николаевич… 4 млн 084 тыс. 779,54 рубля», — указано на сайте Госдумы. В собственности экс-губернатора ЯНАО находится четыре участка земли под индивидуальное строительство, а также два участка под огороды. Семья депутата проживает в квартире, принадлежащей супруге Дмитрия Кобылкина. На нее же оформлен и автомобиль Range Rover Sport. Доходы Дмитрия Кобылкина, представляющего в Госдуме не только ЯНАО, но и соседние регионы — Югру, Тюменскую и Курганскую области, существенно снизились за последний год. По итогам 2020 года экс-губернатор отчитывался о почти 11,5 млн заработанных им рублей. Что касается еще одного представителя ЯНАО в Госдуме, Дмитрия Погорелого, то его заработок увеличился. Будучи директором ямальского государственно-правового департамента, он зарабатывал в 2020 году 9,3 млн рублей. Согласно его последней, уже депутатской, декларации, доходы Погорелого составили 11,4 млн рублей.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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