Тюменский вуз подал в суд на «Сургутнефтегаз»

22 августа 2022 в 16:25 Размер текста - 17 +

«Сургутнефтегаз» не оплатил учебу своего сотрудника Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Тюменский индустриальный университет подал в суд на «Сургутнефтегаз» из-за того, что компания не оплатила обучение одного из своих сотрудников. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе вуза. «Сотрудник „Сургутнефтегаз“ проходил у нас обучение за счет средств работодателя, но был отчислен за неуспеваемость. При этом „Сургутнефтегаз“ нам не заплатил за его обучение», — объяснили в университете. Заявление вуза размещено на сайте Арбитражного суда ХМАО. Получить оперативный комментарий в пресс-службе «Сургутнефтегаза» не удалось, журналисту агентства не ответили на звонки.

Тюменский индустриальный университет подал в суд на «Сургутнефтегаз» из-за того, что компания не оплатила обучение одного из своих сотрудников. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе вуза. «Сотрудник „Сургутнефтегаз“ проходил у нас обучение за счет средств работодателя, но был отчислен за неуспеваемость. При этом „Сургутнефтегаз“ нам не заплатил за его обучение», — объяснили в университете. Заявление вуза размещено на сайте Арбитражного суда ХМАО. Получить оперативный комментарий в пресс-службе «Сургутнефтегаза» не удалось, журналисту агентства не ответили на звонки.