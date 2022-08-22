Тюменский вуз подал в суд на «Сургутнефтегаз»

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Судебное заседание по уголовному делу МУП
«Сургутнефтегаз» не оплатил учебу своего сотрудника Фото:

Тюменский индустриальный университет подал в суд на «Сургутнефтегаз» из-за того, что компания не оплатила обучение одного из своих сотрудников. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе вуза.

«Сотрудник „Сургутнефтегаз“ проходил у нас обучение за счет средств работодателя, но был отчислен за неуспеваемость. При этом „Сургутнефтегаз“ нам не заплатил за его обучение», — объяснили в университете.

Заявление вуза размещено на сайте Арбитражного суда ХМАО. Получить оперативный комментарий в пресс-службе «Сургутнефтегаза» не удалось, журналисту агентства не ответили на звонки.

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Тюменский индустриальный университет подал в суд на «Сургутнефтегаз» из-за того, что компания не оплатила обучение одного из своих сотрудников. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе вуза. «Сотрудник „Сургутнефтегаз“ проходил у нас обучение за счет средств работодателя, но был отчислен за неуспеваемость. При этом „Сургутнефтегаз“ нам не заплатил за его обучение», — объяснили в университете. Заявление вуза размещено на сайте Арбитражного суда ХМАО. Получить оперативный комментарий в пресс-службе «Сургутнефтегаза» не удалось, журналисту агентства не ответили на звонки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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