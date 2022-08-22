Тюменский вуз подал в суд на «Сургутнефтегаз»

«Сургутнефтегаз» не оплатил учебу своего сотрудника
Тюменский индустриальный университет подал в суд на «Сургутнефтегаз» из-за того, что компания не оплатила обучение одного из своих сотрудников. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе вуза.
«Сотрудник „Сургутнефтегаз“ проходил у нас обучение за счет средств работодателя, но был отчислен за неуспеваемость. При этом „Сургутнефтегаз“ нам не заплатил за его обучение», — объяснили в университете.
Заявление вуза размещено на сайте Арбитражного суда ХМАО. Получить оперативный комментарий в пресс-службе «Сургутнефтегаза» не удалось, журналисту агентства не ответили на звонки.
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