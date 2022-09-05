В ХМАО косметолог выманивает у жителей деньги от лица пермской фирмы

05 сентября 2022 в 19:53 Размер текста - 17 +

Косметолог берет деньги на дорогое оборудование и пропадает Фото: Размик Закарян © URA.RU Жительница Сургута (ХМАО) лишилась 150 тысяч рублей, поверив косметологу, работавшему в городе якобы от пермской компании. Пост об этом был размещен в социальной сети «ВКонтакте» на странице сообщества «Черный список Сургу|Отзывы». «Решила я открыть кабинет косметолога по холодной плазме. Написала бизнес-план и получила от государства средства на развитее бизнеса. Нашла косметолога, обучающую методам омоложения, работающую якобы от Людмилы Сыпачевой [косметолог из Перми]. Преподаватель обещала не только научить, но и помочь с приобретением оборудования холодной плазмы. Еще в апреле перевела ей деньги, но оборудования до сих пор нет. От нее пострадало уже три человека, а сколько всего пострадавших, никто не знает», — сообщил автор поста. Как сообщила пострадавшая, она уже обращалась в полицию города, но там отказываются возбуждать уголовное дело. Как сообщили в управлении МВД по Сургуту, причиной отказа стало отсутствие уголовной составляющей в деле. «Этот вопрос нужно рассматривать в русле гражданско-правовых отношении. Поэтому и пришел отказ из полиции в возбуждении уголовного дела. Жительнице города необходимо обращаться в суд и решать вопрос в арбитраже», — сообщили в ведомстве. Связавшись с представителем компании Людмилы Сыпачевой из Перми, журналист URA.RU выяснил, что в фирме о каком-либо представителе в Сургуте ничего не знают. «У нас с Сургутом вообще никакой связи нет. И у нас не салон красоты. Мы занимаемся депиляцией. За этот год нам уже неоднократно звонили из Сургута и спрашивали о каком-то нашем представителе», — сообщили в компании Сыпачевой. Ранее URA.RU сообщало, что строители выманили у семьи в Сургуте 1,5 миллиона рублей. Фирма, специализирующаяся на ремонте квартир, взяла с семейной пары предоплату, а ремонт делать отказалась. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жительница Сургута (ХМАО) лишилась 150 тысяч рублей, поверив косметологу, работавшему в городе якобы от пермской компании. Пост об этом был размещен в социальной сети «ВКонтакте» на странице сообщества «Черный список Сургу|Отзывы». «Решила я открыть кабинет косметолога по холодной плазме. Написала бизнес-план и получила от государства средства на развитее бизнеса. Нашла косметолога, обучающую методам омоложения, работающую якобы от Людмилы Сыпачевой [косметолог из Перми]. Преподаватель обещала не только научить, но и помочь с приобретением оборудования холодной плазмы. Еще в апреле перевела ей деньги, но оборудования до сих пор нет. От нее пострадало уже три человека, а сколько всего пострадавших, никто не знает», — сообщил автор поста. Как сообщила пострадавшая, она уже обращалась в полицию города, но там отказываются возбуждать уголовное дело. Как сообщили в управлении МВД по Сургуту, причиной отказа стало отсутствие уголовной составляющей в деле. «Этот вопрос нужно рассматривать в русле гражданско-правовых отношении. Поэтому и пришел отказ из полиции в возбуждении уголовного дела. Жительнице города необходимо обращаться в суд и решать вопрос в арбитраже», — сообщили в ведомстве. Связавшись с представителем компании Людмилы Сыпачевой из Перми, журналист URA.RU выяснил, что в фирме о каком-либо представителе в Сургуте ничего не знают. «У нас с Сургутом вообще никакой связи нет. И у нас не салон красоты. Мы занимаемся депиляцией. За этот год нам уже неоднократно звонили из Сургута и спрашивали о каком-то нашем представителе», — сообщили в компании Сыпачевой. Ранее URA.RU сообщало, что строители выманили у семьи в Сургуте 1,5 миллиона рублей. Фирма, специализирующаяся на ремонте квартир, взяла с семейной пары предоплату, а ремонт делать отказалась.