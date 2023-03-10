Военкоры показали видео разбитой колонны ВСУ, покидающей Артемовск. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вооруженные силы Украины. stock, колонна, танк, ВСУ, украинские военные, stock
Telegram-каналы показали видео с обстрелянной в Бахмуте украинской техникой Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские военные обстреляли колонну ВСУ на выезде из Бахмута (Артемовска). Об этом сообщает telegram-канал «Военкоры русской весны». Авторы канала также опубликовали видео с обстрелянной украинской техникой.

«Артемовская ловушка: очередная колонна ВСУ попала под обстрел на выезде из города», — передает telegram-канал «Военкоры русской весны». Уточняется, что украинские грузовики были расстреляны из стрелкового оружия.

В Бахмуте на текущий момент наблюдается наиболее напряженная обстановка. Российские военные контролируют более половины населенного пункта, город взят в полукольцо, все основные магистрали находятся под огневым контролем российской армии. Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, что ВСУ продолжают наращивать свои подразделения в городе, передает RT.

Больше о происходящем на Украине - в telegram-канале URA.RU. Эксклюзивные заявления и кадры с мест боевых действий от наших собкоров. Присоединяйтесь!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российские военные обстреляли колонну ВСУ на выезде из Бахмута (Артемовска). Об этом сообщает telegram-канал «Военкоры русской весны». Авторы канала также опубликовали видео с обстрелянной украинской техникой. «Артемовская ловушка: очередная колонна ВСУ попала под обстрел на выезде из города», — передает telegram-канал «Военкоры русской весны». Уточняется, что украинские грузовики были расстреляны из стрелкового оружия. В Бахмуте на текущий момент наблюдается наиболее напряженная обстановка. Российские военные контролируют более половины населенного пункта, город взят в полукольцо, все основные магистрали находятся под огневым контролем российской армии. Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, что ВСУ продолжают наращивать свои подразделения в городе, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...