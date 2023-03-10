Военкоры показали видео разбитой колонны ВСУ, покидающей Артемовск. Видео 10 марта 2023 в 20:43 Размер текста - 17 + Telegram-каналы показали видео с обстрелянной в Бахмуте украинской техникой Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские военные обстреляли колонну ВСУ на выезде из Бахмута (Артемовска). Об этом сообщает telegram-канал «Военкоры русской весны». Авторы канала также опубликовали видео с обстрелянной украинской техникой. «Артемовская ловушка: очередная колонна ВСУ попала под обстрел на выезде из города», — передает telegram-канал «Военкоры русской весны». Уточняется, что украинские грузовики были расстреляны из стрелкового оружия. В Бахмуте на текущий момент наблюдается наиболее напряженная обстановка. Российские военные контролируют более половины населенного пункта, город взят в полукольцо, все основные магистрали находятся под огневым контролем российской армии. Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, что ВСУ продолжают наращивать свои подразделения в городе, передает RT. Российские военные обстреляли колонну ВСУ на выезде из Бахмута (Артемовска). Об этом сообщает telegram-канал «Военкоры русской весны». Авторы канала также опубликовали видео с обстрелянной украинской техникой. «Артемовская ловушка: очередная колонна ВСУ попала под обстрел на выезде из города», — передает telegram-канал «Военкоры русской весны». Уточняется, что украинские грузовики были расстреляны из стрелкового оружия. В Бахмуте на текущий момент наблюдается наиболее напряженная обстановка. Российские военные контролируют более половины населенного пункта, город взят в полукольцо, все основные магистрали находятся под огневым контролем российской армии. Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, что ВСУ продолжают наращивать свои подразделения в городе, передает RT. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям