Рейс из Салехарда в Тюмень задержали на два часа

14 апреля 2023 в 23:26 Размер текста - 17 +

Задержали рейс авиакомпании «Ямал» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Салехарде на два часа задержали рейс, который следовал до Тюмени. Информация об этом представлена на официальном сайте авиакомпании «Ямал». Рейс YC 45 Салехард — Тюмень. Вылет по расписанию — 18:20, а по факту в 20:35. Прилететь должен был в Тюмень по плану — 20:05, а прибыл в 22:02, — следует из информации на онлайн-табло. В пресс-службу авиакомпании «Ямал» от URA.RU направлен запрос. Ответ ожидается. Ранее пассажиры самолета авиакомпании UTair, следующего из Нижневартовска (ХМАО) в Тюмень, прилетели в областную столицу с трехчасовой задержкой. На сайте аэропорта Нижневартовска указано, что причиной задержки является позднее прибытие воздушного судна.

В Салехарде на два часа задержали рейс, который следовал до Тюмени. Информация об этом представлена на официальном сайте авиакомпании «Ямал». Рейс YC 45 Салехард — Тюмень. Вылет по расписанию — 18:20, а по факту в 20:35. Прилететь должен был в Тюмень по плану — 20:05, а прибыл в 22:02, — следует из информации на онлайн-табло. В пресс-службу авиакомпании «Ямал» от URA.RU направлен запрос. Ответ ожидается. Ранее пассажиры самолета авиакомпании UTair, следующего из Нижневартовска (ХМАО) в Тюмень, прилетели в областную столицу с трехчасовой задержкой. На сайте аэропорта Нижневартовска указано, что причиной задержки является позднее прибытие воздушного судна.