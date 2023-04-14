Рейс из Салехарда в Тюмень задержали на два часа

В Салехарде на два часа задержали рейс, который следовал до Тюмени. Информация об этом представлена на официальном сайте авиакомпании «Ямал».
Рейс YC 45 Салехард — Тюмень. Вылет по расписанию — 18:20, а по факту в 20:35. Прилететь должен был в Тюмень по плану — 20:05, а прибыл в 22:02, — следует из информации на онлайн-табло.
В пресс-службу авиакомпании «Ямал» от URA.RU направлен запрос. Ответ ожидается.
Ранее пассажиры самолета авиакомпании UTair, следующего из Нижневартовска (ХМАО) в Тюмень, прилетели в областную столицу с трехчасовой задержкой. На сайте аэропорта Нижневартовска указано, что причиной задержки является позднее прибытие воздушного судна.
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