Полиция нашла водителя, который издевался над шпицем в Златоусте

Полиция в Златоусте (Челябинская область) установила личность водителя, который выпустил собаку на поводке из машины и поехал. Им оказался уроженец Свердловской области, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.
«Госавтоинспекторами установлен владелец автомашины, зарегистрированной на территории Свердловской области. По предварительной информации, хозяин транспортного средства может проживать в городе Каменск-Уральском. Проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств инцидента», — сообщается в telegram-канале ведомства.
Ранее в telegram-каналах региона распространилась видеозапись, на которой мужчина выпускает собаку породы шпиц на поводке из машины на улицу. После этого автомобиль начинает движение, а собака бежит по инерции. Очевидцы утверждают, что собака в дальнейшем падала, попадала под колеса и катилась кубарем по асфальту. В какой-то момент она отцепилась от поводка, ее подобрали прохожие и хотели отвезти к ветеринару. Однако хозяева вернулись и забрали шпица силой.
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