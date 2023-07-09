Полиция нашла водителя, который издевался над шпицем в Златоусте

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Алексей Текслер на открытии XXIX ежегодной областной агропромышленной выставки «АГРО-2022». Челябинск , собака, пес, злая собака, домашний питомец, шпиц, животное
Шпиц бежал за машиной и падал, сообщают очевидцы Фото:

Полиция в Златоусте (Челябинская область) установила личность водителя, который выпустил собаку на поводке из машины и поехал. Им оказался уроженец Свердловской области, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

«Госавтоинспекторами установлен владелец автомашины, зарегистрированной на территории Свердловской области. По предварительной информации, хозяин транспортного средства может проживать в городе Каменск-Уральском. Проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств инцидента», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Ранее в telegram-каналах региона распространилась видеозапись, на которой мужчина выпускает собаку породы шпиц на поводке из машины на улицу. После этого автомобиль начинает движение, а собака бежит по инерции. Очевидцы утверждают, что собака в дальнейшем падала, попадала под колеса и катилась кубарем по асфальту. В какой-то момент она отцепилась от поводка, ее подобрали прохожие и хотели отвезти к ветеринару. Однако хозяева вернулись и забрали шпица силой.

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Полиция в Златоусте (Челябинская область) установила личность водителя, который выпустил собаку на поводке из машины и поехал. Им оказался уроженец Свердловской области, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области. «Госавтоинспекторами установлен владелец автомашины, зарегистрированной на территории Свердловской области. По предварительной информации, хозяин транспортного средства может проживать в городе Каменск-Уральском. Проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств инцидента», — сообщается в telegram-канале ведомства. Ранее в telegram-каналах региона распространилась видеозапись, на которой мужчина выпускает собаку породы шпиц на поводке из машины на улицу. После этого автомобиль начинает движение, а собака бежит по инерции. Очевидцы утверждают, что собака в дальнейшем падала, попадала под колеса и катилась кубарем по асфальту. В какой-то момент она отцепилась от поводка, ее подобрали прохожие и хотели отвезти к ветеринару. Однако хозяева вернулись и забрали шпица силой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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