Минобороны опубликовало кадры уничтожения опорного пункта ВСУ

29 июля 2023 в 18:11 Размер текста - 17 +

«Аллигатор» уничтожил опорный пункт ВСУ, сообщает Минобороны Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВС РФ уничтожили опорный пункт ВСУ на запорожском направлении. Минобороны России опубликовало кадры, на которых виден удар вертолета Ка-52 по позициям противника. «Экипаж вертолета Ка-52 ударом управляемой ракеты уничтожил опорный пункт ВСУ», — сообщает Минобороны в своем telegram-канале . В ведомстве рассказали, что в результате удара вертолетом «Аллигатор» уничтожено подразделение ВСУ с противотанковыми средствами поражения.



Ранее стало известно, что ВС РФ нанесли удар по пункту управления ВСУ в Днепропетровске. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что в Днепре получило повреждения здание СБУ. 1 июля российские войска уничтожили пункты управления оперативно-тактической группы ВСУ «Донецк».

ВС РФ уничтожили опорный пункт ВСУ на запорожском направлении. Минобороны России опубликовало кадры, на которых виден удар вертолета Ка-52 по позициям противника. «Экипаж вертолета Ка-52 ударом управляемой ракеты уничтожил опорный пункт ВСУ», — сообщает Минобороны в своем telegram-канале. В ведомстве рассказали, что в результате удара вертолетом «Аллигатор» уничтожено подразделение ВСУ с противотанковыми средствами поражения. Ранее стало известно, что ВС РФ нанесли удар по пункту управления ВСУ в Днепропетровске. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что в Днепре получило повреждения здание СБУ. 1 июля российские войска уничтожили пункты управления оперативно-тактической группы ВСУ «Донецк».