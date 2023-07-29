Минобороны опубликовало кадры уничтожения опорного пункта ВСУ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, вертолет, залп, пуск, ракета, выстрел, вкс, stock, сбойка
«Аллигатор» уничтожил опорный пункт ВСУ, сообщает Минобороны Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВС РФ уничтожили опорный пункт ВСУ на запорожском направлении. Минобороны России опубликовало кадры, на которых виден удар вертолета Ка-52 по позициям противника.

«Экипаж вертолета Ка-52 ударом управляемой ракеты уничтожил опорный пункт ВСУ», — сообщает Минобороны в своем telegram-канале. В ведомстве рассказали, что в результате удара вертолетом «Аллигатор» уничтожено подразделение ВСУ с противотанковыми средствами поражения.

Ранее стало известно, что ВС РФ нанесли удар по пункту управления ВСУ в Днепропетровске. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что в Днепре получило повреждения здание СБУ. 1 июля российские войска уничтожили пункты управления оперативно-тактической группы ВСУ «Донецк».

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
ВС РФ уничтожили опорный пункт ВСУ на запорожском направлении. Минобороны России опубликовало кадры, на которых виден удар вертолета Ка-52 по позициям противника. «Экипаж вертолета Ка-52 ударом управляемой ракеты уничтожил опорный пункт ВСУ», — сообщает Минобороны в своем telegram-канале. В ведомстве рассказали, что в результате удара вертолетом «Аллигатор» уничтожено подразделение ВСУ с противотанковыми средствами поражения. Ранее стало известно, что ВС РФ нанесли удар по пункту управления ВСУ в Днепропетровске. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что в Днепре получило повреждения здание СБУ. 1 июля российские войска уничтожили пункты управления оперативно-тактической группы ВСУ «Донецк».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...