Минобороны опубликовало кадры уничтожения опорного пункта ВСУ

ВС РФ уничтожили опорный пункт ВСУ на запорожском направлении. Минобороны России опубликовало кадры, на которых виден удар вертолета Ка-52 по позициям противника.
«Экипаж вертолета Ка-52 ударом управляемой ракеты уничтожил опорный пункт ВСУ», — сообщает Минобороны в своем telegram-канале. В ведомстве рассказали, что в результате удара вертолетом «Аллигатор» уничтожено подразделение ВСУ с противотанковыми средствами поражения.
ВС РФ уничтожили опорный пункт ВСУ на запорожском направлении. Минобороны России опубликовало кадры, на которых виден удар вертолета Ка-52 по позициям противника. «Экипаж вертолета Ка-52 ударом управляемой ракеты уничтожил опорный пункт ВСУ», — сообщает Минобороны в своем telegram-канале. В ведомстве рассказали, что в результате удара вертолетом «Аллигатор» уничтожено подразделение ВСУ с противотанковыми средствами поражения.
Ранее стало известно, что ВС РФ нанесли удар по пункту управления ВСУ в Днепропетровске. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что в Днепре получило повреждения здание СБУ. 1 июля российские войска уничтожили пункты управления оперативно-тактической группы ВСУ «Донецк».