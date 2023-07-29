Российские войска пресекли попытку ВСУ пересечь Днепр

Армия Украины не смогла пересечь Днепр в двух местах. ВС России уничтожили диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) в островной зоне. Об этом заявил представитель экстренных служб Херсонской области.
«За прошедшие сутки в результате огневого поражения соединениями группировки войск „Днепр“ в островной зоне предотвращена попытка проникновения ДРГ в районе острова Великий, уничтожена одна лодка и пять боевиков ВСУ», — отметил представитель экстренных служб в беседе с ТАСС. На этом направлении армия России уничтожила 120-мм миномет, расчет и боекомплект к нему в районе населенного пункта Приднепровское. При попытке форсирования Днепра в районе острова Алексеевский были уничтожены 12 военных, а две лодки были затоплены.
Ранее глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов отмечал, что во время новой фазы контрнаступления украинские солдаты не оставят попытки пересечь Днепр. После перегруппировки российских войск на правый берег Днепра был уничтожен Антоновский мост. Теперь пересечь реку можно только водным путем.
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