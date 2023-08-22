Топ-менеджер из Челябинска возглавил министерство в Луганске. Фото

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Виды города. Курган, мтс, вывеска мтс
В Челябинске Андрей Ершов отвечал за развитие компании МТС Фото:

Бывший руководитель одного из подразделений компании МТС в Челябинске Андрей Ершов стал министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций ЛНР. Как сообщили в пресс-службе правительства республики, карьера Ершова всегда строилась в сфере телеком-компаний.

«Министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций ЛНР назначен Андрей Николаевич Ершов. До 2014 года был директором филиалов компании МТС в Екатеринбурге, Челябинске, Коми», — сообщается в официальном telegram-канале правительства ЛНР.

Ершов родился в 1974 году в Коми. В 1993 году закончил Сасовское летное училище по квалификации «пилот», спустя пять лет — Сыктывкарский госуниверситет по направлению подготовки «менеджмент организаций». Также имеет диплом финансового менеджера, полученный в рамках прохождения президентской программы подготовки управленческих кадров.

В МТС назначенец начал работать в 2007 году: до 2009 года был коммерческим директором макрорегиона «Сибирь». Далее на той же позиции работал в «Вымпелкоме» (торговая марка «Билайн»), в 2015—2019 годах являлся директором тюменского филиала «Транстелекома», после — руководителем макрорегиона «Южный». На нынешнее место службы перешел с должности главы макрорегиона «Сибирь».

В правительстве ЛНР Андрей Ершов будет отвечать за цифровое развитие региона
В правительстве ЛНР Андрей Ершов будет отвечать за цифровое развитие региона
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Бывший руководитель одного из подразделений компании МТС в Челябинске Андрей Ершов стал министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций ЛНР. Как сообщили в пресс-службе правительства республики, карьера Ершова всегда строилась в сфере телеком-компаний. «Министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций ЛНР назначен Андрей Николаевич Ершов. До 2014 года был директором филиалов компании МТС в Екатеринбурге, Челябинске, Коми», — сообщается в официальном telegram-канале правительства ЛНР. Ершов родился в 1974 году в Коми. В 1993 году закончил Сасовское летное училище по квалификации «пилот», спустя пять лет — Сыктывкарский госуниверситет по направлению подготовки «менеджмент организаций». Также имеет диплом финансового менеджера, полученный в рамках прохождения президентской программы подготовки управленческих кадров. В МТС назначенец начал работать в 2007 году: до 2009 года был коммерческим директором макрорегиона «Сибирь». Далее на той же позиции работал в «Вымпелкоме» (торговая марка «Билайн»), в 2015—2019 годах являлся директором тюменского филиала «Транстелекома», после — руководителем макрорегиона «Южный». На нынешнее место службы перешел с должности главы макрорегиона «Сибирь».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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