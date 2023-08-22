Топ-менеджер из Челябинска возглавил министерство в Луганске. Фото

22 августа 2023 в 12:00 Размер текста - 17 +

В Челябинске Андрей Ершов отвечал за развитие компании МТС Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Бывший руководитель одного из подразделений компании МТС в Челябинске Андрей Ершов стал министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций ЛНР. Как сообщили в пресс-службе правительства республики, карьера Ершова всегда строилась в сфере телеком-компаний. «Министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций ЛНР назначен Андрей Николаевич Ершов. До 2014 года был директором филиалов компании МТС в Екатеринбурге, Челябинске, Коми», — сообщается в официальном telegram-канале правительства ЛНР. Ершов родился в 1974 году в Коми. В 1993 году закончил Сасовское летное училище по квалификации «пилот», спустя пять лет — Сыктывкарский госуниверситет по направлению подготовки «менеджмент организаций». Также имеет диплом финансового менеджера, полученный в рамках прохождения президентской программы подготовки управленческих кадров. В МТС назначенец начал работать в 2007 году: до 2009 года был коммерческим директором макрорегиона «Сибирь». Далее на той же позиции работал в «Вымпелкоме» (торговая марка «Билайн»), в 2015—2019 годах являлся директором тюменского филиала «Транстелекома», после — руководителем макрорегиона «Южный». На нынешнее место службы перешел с должности главы макрорегиона «Сибирь». В правительстве ЛНР Андрей Ершов будет отвечать за цифровое развитие региона Фото: telegram-канал «Правительство Луганской народной республики»

Бывший руководитель одного из подразделений компании МТС в Челябинске Андрей Ершов стал министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций ЛНР. Как сообщили в пресс-службе правительства республики, карьера Ершова всегда строилась в сфере телеком-компаний. «Министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций ЛНР назначен Андрей Николаевич Ершов. До 2014 года был директором филиалов компании МТС в Екатеринбурге, Челябинске, Коми», — сообщается в официальном telegram-канале правительства ЛНР. Ершов родился в 1974 году в Коми. В 1993 году закончил Сасовское летное училище по квалификации «пилот», спустя пять лет — Сыктывкарский госуниверситет по направлению подготовки «менеджмент организаций». Также имеет диплом финансового менеджера, полученный в рамках прохождения президентской программы подготовки управленческих кадров. В МТС назначенец начал работать в 2007 году: до 2009 года был коммерческим директором макрорегиона «Сибирь». Далее на той же позиции работал в «Вымпелкоме» (торговая марка «Билайн»), в 2015—2019 годах являлся директором тюменского филиала «Транстелекома», после — руководителем макрорегиона «Южный». На нынешнее место службы перешел с должности главы макрорегиона «Сибирь».