Полиция задержала в Екатеринбурге находившегося в розыске курганца. Видео

13 февраля 2024 в 16:55 Размер текста - 17 +

Курганская полиция задержала обвиняемого в Екатеринбурге Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Житель Курганской области, обвиняемый в покушении на убийство и краже, был задержан сотрудниками уголовного розыска в Екатеринбурге. Мужчина находился под судебным следствием и подпиской о невыезде, но скрылся от суда. Об этом URA.RU рассказали в управлении МВД области. «Оперуполномоченные отдела по борьбе с организованной преступностью Управления уголовного розыска УМВД России по Курганской области в ходе служебной командировки в г. Екатеринбург во взаимодействии со спецподразделением Управления Росгвардии по Свердловской области задержали [обвиняемого] гражданина», — рассказали в полиции. Курганец был объявлен в розыск из-за того, что скрылся от суда, где рассматривали его дело о покушении на убийство и краже. Задержанного обвиняют в том, что он в 2019 году ударил ножом гражданина и отобрал у него крупную сумму денег. Обвиняемому вынесли наказание в виде условного срока, но по заявлению потерпевшего дело снова вернули в суд. Тогда мужчина сбежал от суда в соседний город и был объявлен в розыск. В ходе розыскных действий сотрудники курганской полиции задержали обвиняемого. В настоящее время он заключен под стражу, информирует пресс-служба полиции. Ранее URA.RU сообщало, что мигрант пытался выдать себя за другого человека и дать взятку сотрудникам полиции. Мужчина собирался избежать ответственности и предложил сотруднику 46 тысяч рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Житель Курганской области, обвиняемый в покушении на убийство и краже, был задержан сотрудниками уголовного розыска в Екатеринбурге. Мужчина находился под судебным следствием и подпиской о невыезде, но скрылся от суда. Об этом URA.RU рассказали в управлении МВД области. «Оперуполномоченные отдела по борьбе с организованной преступностью Управления уголовного розыска УМВД России по Курганской области в ходе служебной командировки в г. Екатеринбург во взаимодействии со спецподразделением Управления Росгвардии по Свердловской области задержали [обвиняемого] гражданина», — рассказали в полиции. Курганец был объявлен в розыск из-за того, что скрылся от суда, где рассматривали его дело о покушении на убийство и краже. Задержанного обвиняют в том, что он в 2019 году ударил ножом гражданина и отобрал у него крупную сумму денег. Обвиняемому вынесли наказание в виде условного срока, но по заявлению потерпевшего дело снова вернули в суд. Тогда мужчина сбежал от суда в соседний город и был объявлен в розыск. В ходе розыскных действий сотрудники курганской полиции задержали обвиняемого. В настоящее время он заключен под стражу, информирует пресс-служба полиции. Ранее URA.RU сообщало, что мигрант пытался выдать себя за другого человека и дать взятку сотрудникам полиции. Мужчина собирался избежать ответственности и предложил сотруднику 46 тысяч рублей.