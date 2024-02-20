Американка привезла через Кольцово в Челябинск 80 кг ювелирных изделий. Фото

20 февраля 2024 в 10:28 Размер текста - 17 +

Женщина везла ювелирные изделия в двух чемоданах и сумке (архивное фото) Фото: Александр Елизаров © URA.RU Женщина с двойным гражданством — России и США — пыталась незаконно провезти из Америки в Челябинск около 80 килограммов модных аксессуаров и ювелирных изделий на сумму выше 11 миллионов рублей. Она была остановлена в аэропорту Кольцово (Екатеринбург), сообщила URA.RU пресс-служба Уральского таможенного управления. «Внимание инспекторов в „зеленом“ коридоре привлекла 39-летняя женщина с двумя чемоданами и сумками общим весом почти 80 кг. При досмотре багажа таможенники выявили золотые серьги, ожерелья, браслеты, кольца с различными вставками, а также часы, сумки, ремни и солнцезащитные очки таких люксовых брендов как Louis Vuitton, Celine, Chanel, Bottega Veneta, Valentino, Hermes», — рассказали в ведомстве. Дама объяснила, что хоть и прописана в Челябинске, но проживает в США. Там она и приобрела частично некоторые ценности и привезла их родне. О том, что их необходимо задекларировать, она не знала. «Экспертиза установила, что из всех товаров незаконно были ввезены только новые очки и сумки, их рыночная стоимость составила свыше 2 миллионов рублей. Кольцовской таможней возбуждено административное дело. При этом брендовые украшения женщина могла перемещать через границу без декларирования, так как они были признаны бывшими в употреблении», — пояснил начальник таможенного поста Аэропорт Кольцово Сергей Боровик. Всего у гражданки насчитали 39 товаров. Из них только брендовые аксессуары и ювелирка потянули на четыре кило. «После оплаты штрафа в размере половины стоимости предметов правонарушения женщине вернули модные аксессуары», — добавили таможенники. Часть предметов женщина купила за границей Фото: Уральское таможенное управление Украшения гражданка везла в подарок челябинским родственникам Фото: Уральское таможенное управление Многие аксессуары сделаны знаменитыми брендами Фото: Уральское таможенное управление Женщине пришлось заплатить штраф Фото: Уральское таможенное управление Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Женщина с двойным гражданством — России и США — пыталась незаконно провезти из Америки в Челябинск около 80 килограммов модных аксессуаров и ювелирных изделий на сумму выше 11 миллионов рублей. Она была остановлена в аэропорту Кольцово (Екатеринбург), сообщила URA.RU пресс-служба Уральского таможенного управления. «Внимание инспекторов в „зеленом“ коридоре привлекла 39-летняя женщина с двумя чемоданами и сумками общим весом почти 80 кг. При досмотре багажа таможенники выявили золотые серьги, ожерелья, браслеты, кольца с различными вставками, а также часы, сумки, ремни и солнцезащитные очки таких люксовых брендов как Louis Vuitton, Celine, Chanel, Bottega Veneta, Valentino, Hermes», — рассказали в ведомстве. Дама объяснила, что хоть и прописана в Челябинске, но проживает в США. Там она и приобрела частично некоторые ценности и привезла их родне. О том, что их необходимо задекларировать, она не знала. «Экспертиза установила, что из всех товаров незаконно были ввезены только новые очки и сумки, их рыночная стоимость составила свыше 2 миллионов рублей. Кольцовской таможней возбуждено административное дело. При этом брендовые украшения женщина могла перемещать через границу без декларирования, так как они были признаны бывшими в употреблении», — пояснил начальник таможенного поста Аэропорт Кольцово Сергей Боровик. Всего у гражданки насчитали 39 товаров. Из них только брендовые аксессуары и ювелирка потянули на четыре кило. «После оплаты штрафа в размере половины стоимости предметов правонарушения женщине вернули модные аксессуары», — добавили таможенники.