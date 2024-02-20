Американка привезла через Кольцово в Челябинск 80 кг ювелирных изделий. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Украшения и парфюм. Нижневартовск, драгоценности, ювелирные изделия, гламур, украшения
Женщина везла ювелирные изделия в двух чемоданах и сумке (архивное фото) Фото:

Женщина с двойным гражданством — России и США — пыталась незаконно провезти из Америки в Челябинск около 80 килограммов модных аксессуаров и ювелирных изделий на сумму выше 11 миллионов рублей. Она была остановлена в аэропорту Кольцово (Екатеринбург), сообщила URA.RU пресс-служба Уральского таможенного управления.

«Внимание инспекторов в „зеленом“ коридоре привлекла 39-летняя женщина с двумя чемоданами и сумками общим весом почти 80 кг. При досмотре багажа таможенники выявили золотые серьги, ожерелья, браслеты, кольца с различными вставками, а также часы, сумки, ремни и солнцезащитные очки таких люксовых брендов как Louis Vuitton, Celine, Chanel, Bottega Veneta, Valentino, Hermes», — рассказали в ведомстве.

Дама объяснила, что хоть и прописана в Челябинске, но проживает в США. Там она и приобрела частично некоторые ценности и привезла их родне. О том, что их необходимо задекларировать, она не знала.

«Экспертиза установила, что из всех товаров незаконно были ввезены только новые очки и сумки, их рыночная стоимость составила свыше 2 миллионов рублей. Кольцовской таможней возбуждено административное дело. При этом брендовые украшения женщина могла перемещать через границу без декларирования, так как они были признаны бывшими в употреблении», — пояснил начальник таможенного поста Аэропорт Кольцово Сергей Боровик.

Всего у гражданки насчитали 39 товаров. Из них только брендовые аксессуары и ювелирка потянули на четыре кило. «После оплаты штрафа в размере половины стоимости предметов правонарушения женщине вернули модные аксессуары», — добавили таможенники.

Часть предметов женщина купила за границей
Часть предметов женщина купила за границей
Фото:
Украшения гражданка везла в подарок челябинским родственникам
Украшения гражданка везла в подарок челябинским родственникам
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Многие аксессуары сделаны знаменитыми брендами
Многие аксессуары сделаны знаменитыми брендами
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Женщине пришлось заплатить штраф
Женщине пришлось заплатить штраф
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Женщина с двойным гражданством — России и США — пыталась незаконно провезти из Америки в Челябинск около 80 килограммов модных аксессуаров и ювелирных изделий на сумму выше 11 миллионов рублей. Она была остановлена в аэропорту Кольцово (Екатеринбург), сообщила URA.RU пресс-служба Уральского таможенного управления. «Внимание инспекторов в „зеленом“ коридоре привлекла 39-летняя женщина с двумя чемоданами и сумками общим весом почти 80 кг. При досмотре багажа таможенники выявили золотые серьги, ожерелья, браслеты, кольца с различными вставками, а также часы, сумки, ремни и солнцезащитные очки таких люксовых брендов как Louis Vuitton, Celine, Chanel, Bottega Veneta, Valentino, Hermes», — рассказали в ведомстве. Дама объяснила, что хоть и прописана в Челябинске, но проживает в США. Там она и приобрела частично некоторые ценности и привезла их родне. О том, что их необходимо задекларировать, она не знала. «Экспертиза установила, что из всех товаров незаконно были ввезены только новые очки и сумки, их рыночная стоимость составила свыше 2 миллионов рублей. Кольцовской таможней возбуждено административное дело. При этом брендовые украшения женщина могла перемещать через границу без декларирования, так как они были признаны бывшими в употреблении», — пояснил начальник таможенного поста Аэропорт Кольцово Сергей Боровик. Всего у гражданки насчитали 39 товаров. Из них только брендовые аксессуары и ювелирка потянули на четыре кило. «После оплаты штрафа в размере половины стоимости предметов правонарушения женщине вернули модные аксессуары», — добавили таможенники.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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