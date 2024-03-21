Жительница Кургана знакомилась с тюменцами, чтобы воровать у них телефоны. Видео

21 марта 2024 в 10:41 Размер текста - 17 +

Злоумышленнице грозит до пяти лет за кражу телефонов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Тюмени задержали уроженку Кургана, которая знакомилась с местными мужчинами, чтобы воровать у них сотовые телефоны. Об этом сообщается на сайте УМВД России по Тюменской области. «В полицию поступило три заявления о кражах сотовых телефонов. Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемой — ранее судимой за имущественные преступления уроженки Кургана 1991 года рождения. Задержанная женщина признала вину и рассказала, что приехала в Тюмень в начале января и нигде не работала. Женщина знакомилась на улице с мужчинами, которые приглашали ее к себе домой. Пока хозяева отвлекались, она забирала чужие телефоны и покидала жилище», — говорится на сайте ведомства. Похищенное имущество женщина продавала, а вырученные деньги тратила на свои нужды, в том числе на алкоголь. Общая сумма ущерба составила 30 000 рублей. Полицейским удалось изъять один и сбытых телефонов. В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Злоумышленнице грозит до пяти лет лишения свободы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюмени задержали уроженку Кургана, которая знакомилась с местными мужчинами, чтобы воровать у них сотовые телефоны. Об этом сообщается на сайте УМВД России по Тюменской области. «В полицию поступило три заявления о кражах сотовых телефонов. Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемой — ранее судимой за имущественные преступления уроженки Кургана 1991 года рождения. Задержанная женщина признала вину и рассказала, что приехала в Тюмень в начале января и нигде не работала. Женщина знакомилась на улице с мужчинами, которые приглашали ее к себе домой. Пока хозяева отвлекались, она забирала чужие телефоны и покидала жилище», — говорится на сайте ведомства. Похищенное имущество женщина продавала, а вырученные деньги тратила на свои нужды, в том числе на алкоголь. Общая сумма ущерба составила 30 000 рублей. Полицейским удалось изъять один и сбытых телефонов. В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Злоумышленнице грозит до пяти лет лишения свободы.