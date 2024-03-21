В Тюмени задержали уроженку Кургана, которая знакомилась с местными мужчинами, чтобы воровать у них сотовые телефоны. Об этом сообщается на сайте УМВД России по Тюменской области.
«В полицию поступило три заявления о кражах сотовых телефонов. Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемой — ранее судимой за имущественные преступления уроженки Кургана 1991 года рождения. Задержанная женщина признала вину и рассказала, что приехала в Тюмень в начале января и нигде не работала. Женщина знакомилась на улице с мужчинами, которые приглашали ее к себе домой. Пока хозяева отвлекались, она забирала чужие телефоны и покидала жилище», — говорится на сайте ведомства.
Похищенное имущество женщина продавала, а вырученные деньги тратила на свои нужды, в том числе на алкоголь. Общая сумма ущерба составила 30 000 рублей. Полицейским удалось изъять один и сбытых телефонов.
В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Злоумышленнице грозит до пяти лет лишения свободы.
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