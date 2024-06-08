08 июня 2024

В Верховной Раде уличили командование ВСУ во лжи

Депутат Рады Безуглая: командование ВСУ скрыло потерю Работино и Крынок
© Служба новостей «URA.RU»
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Вооруженные силы Украины.stock, всу,  stock
ВСУ уже давно потеряли Работино и Крынки, но командование Украины это скрывает, заявила Марьяна Безуглая Фото:
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Депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая обвинила украинское командование в том, что те скрывают окончательную потерю населенных пунктов Работино (Запорожская область) и Крынки (Херсонская область). Об этом она написала в соцсетях.

«Так вот, Работино уже несколько недель не наш. И об этом молчат. И Крынки де-факто уже тоже (недавно)», — написала Безуглая в Facebook (принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной). Она также иронично задалась вопросом: неужели командование ВСУ думает, что западные партнеры не видят истинное положение дел на фронте?

Депутат также подчеркнула, что единственное достижение бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного состоит в том, что он ранее превратил Работино в могилу для собственных солдат. В мае текущего года отмечалось, что ВС РФ взяли под контроль Работино. До этого за данный населенный пункт долгое время продолжались активные бои.

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Депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая обвинила украинское командование в том, что те скрывают окончательную потерю населенных пунктов Работино (Запорожская область) и Крынки (Херсонская область). Об этом она написала в соцсетях. «Так вот, Работино уже несколько недель не наш. И об этом молчат. И Крынки де-факто уже тоже (недавно)», — написала Безуглая в Facebook (принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной). Она также иронично задалась вопросом: неужели командование ВСУ думает, что западные партнеры не видят истинное положение дел на фронте? Депутат также подчеркнула, что единственное достижение бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного состоит в том, что он ранее превратил Работино в могилу для собственных солдат. В мае текущего года отмечалось, что ВС РФ взяли под контроль Работино. До этого за данный населенный пункт долгое время продолжались активные бои.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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