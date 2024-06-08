В Верховной Раде уличили командование ВСУ во лжи

Депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая обвинила украинское командование в том, что те скрывают окончательную потерю населенных пунктов Работино (Запорожская область) и Крынки (Херсонская область). Об этом она написала в соцсетях.
«Так вот, Работино уже несколько недель не наш. И об этом молчат. И Крынки де-факто уже тоже (недавно)», — написала Безуглая в Facebook (принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной). Она также иронично задалась вопросом: неужели командование ВСУ думает, что западные партнеры не видят истинное положение дел на фронте?
Депутат также подчеркнула, что единственное достижение бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного состоит в том, что он ранее превратил Работино в могилу для собственных солдат. В мае текущего года отмечалось, что ВС РФ взяли под контроль Работино. До этого за данный населенный пункт долгое время продолжались активные бои.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.