В Верховной Раде уличили командование ВСУ во лжи

Депутат Рады Безуглая: командование ВСУ скрыло потерю Работино и Крынок

08 июня 2024 в 15:34 Размер текста - 17 +

ВСУ уже давно потеряли Работино и Крынки, но командование Украины это скрывает, заявила Марьяна Безуглая Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая обвинила украинское командование в том, что те скрывают окончательную потерю населенных пунктов Работино (Запорожская область) и Крынки (Херсонская область). Об этом она написала в соцсетях. «Так вот, Работино уже несколько недель не наш. И об этом молчат. И Крынки де-факто уже тоже (недавно)», — написала Безуглая в Facebook (принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной). Она также иронично задалась вопросом: неужели командование ВСУ думает, что западные партнеры не видят истинное положение дел на фронте? Депутат также подчеркнула, что единственное достижение бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного состоит в том, что он ранее превратил Работино в могилу для собственных солдат. В мае текущего года отмечалось, что ВС РФ взяли под контроль Работино. До этого за данный населенный пункт долгое время продолжались активные бои. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая обвинила украинское командование в том, что те скрывают окончательную потерю населенных пунктов Работино (Запорожская область) и Крынки (Херсонская область). Об этом она написала в соцсетях. «Так вот, Работино уже несколько недель не наш. И об этом молчат. И Крынки де-факто уже тоже (недавно)», — написала Безуглая в Facebook (принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной). Она также иронично задалась вопросом: неужели командование ВСУ думает, что западные партнеры не видят истинное положение дел на фронте? Депутат также подчеркнула, что единственное достижение бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного состоит в том, что он ранее превратил Работино в могилу для собственных солдат. В мае текущего года отмечалось, что ВС РФ взяли под контроль Работино. До этого за данный населенный пункт долгое время продолжались активные бои.