Самолет авиакомпании Utair прервал вылет из тюменского аэропорта Рощино в ЯНАО

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Самолет авиакомпании Utair не смог вылететь из тюменского аэропорта Рощино
Самолет авиакомпании Utair не смог вылететь из тюменского аэропорта Рощино Фото:

Самолет Ан-24 авиакомпании Utair, выполнявший рейс UTR721 по маршруту Тюмень (Рощино) — Толька Красноселькупского района ЯНАО, прервал взлет из-за падения ИКМ второго двигателя при выходе на взлетный режим. Об этом сообщает telegram-канал Aviaincident

«5 июля, 07:40 (мск). Тюмень (Рощино), зона ответственности РЦ ЕС ОрВД Тюмени. Прерванный взлет, падение ИКМ второго двигателя при выходе на взлетный режим. ЭВС принял решение возврата на стоянку», — указано в telegram-канале.

В пресс-службу авиакомпании Utair направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.

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Самолет Ан-24 авиакомпании Utair, выполнявший рейс UTR721 по маршруту Тюмень (Рощино) — Толька Красноселькупского района ЯНАО, прервал взлет из-за падения ИКМ второго двигателя при выходе на взлетный режим. Об этом сообщает telegram-канал Aviaincident «5 июля, 07:40 (мск). Тюмень (Рощино), зона ответственности РЦ ЕС ОрВД Тюмени. Прерванный взлет, падение ИКМ второго двигателя при выходе на взлетный режим. ЭВС принял решение возврата на стоянку», — указано в telegram-канале. В пресс-службу авиакомпании Utair направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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