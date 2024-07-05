Самолет авиакомпании Utair прервал вылет из тюменского аэропорта Рощино в ЯНАО

Самолет авиакомпании Utair не смог вылететь из тюменского аэропорта Рощино
Самолет Ан-24 авиакомпании Utair, выполнявший рейс UTR721 по маршруту Тюмень (Рощино) — Толька Красноселькупского района ЯНАО, прервал взлет из-за падения ИКМ второго двигателя при выходе на взлетный режим. Об этом сообщает telegram-канал Aviaincident
«5 июля, 07:40 (мск). Тюмень (Рощино), зона ответственности РЦ ЕС ОрВД Тюмени. Прерванный взлет, падение ИКМ второго двигателя при выходе на взлетный режим. ЭВС принял решение возврата на стоянку», — указано в telegram-канале.
В пресс-службу авиакомпании Utair направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.
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