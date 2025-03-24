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Стоимость проживания в петербургских отелях во время ПМЭФ выросла на четверть

© Служба новостей «URA.RU»
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Эксперты связывают увеличение стоимости проживания с ростом числа статусных гостей форума
Эксперты связывают увеличение стоимости проживания с ростом числа статусных гостей форума Фото:

Согласно данным сервисов бронирования, в период проведения Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в 2025 году стоимость размещения в отелях Санкт-Петербурга выросла на 24%. В частности, в пятизвездочных отелях средняя стоимость ночи достигла 222 тысяч рублей, что на 42% выше прошлогодних показателей.

«Цены на размещение в отелях Санкт-Петербурга в период проведения ПМЭФ за год выросли более чем на 20%. Это обусловлено высоким спросом и изменением структуры участников форума», — пишет «Коммерсант» со ссылкой на сервис «OneTwoTrip для бизнеса». Цены на проживание варьируются в зависимости от категории отеля. Например, четырехзвездочные отели предлагают размещение за 73 тысячи рублей за ночь, а трехзвездочные — за 36,4 тысячи рублей. Отели без звезд также показали значительный рост цен — на 33%, до 13,3 тысяч рублей за ночь.

Эксперты связывают увеличение стоимости проживания с ростом числа статусных гостей форума и общим увеличением спроса в период проведения мероприятия. Кроме того, июнь — популярное время для посещения Петербурга из-за множества культурных событий, что также способствует повышению цен. Предварительные данные указывают на то, что основной спрос формируют крупные компании из различных секторов экономики.

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Согласно данным сервисов бронирования, в период проведения Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в 2025 году стоимость размещения в отелях Санкт-Петербурга выросла на 24%. В частности, в пятизвездочных отелях средняя стоимость ночи достигла 222 тысяч рублей, что на 42% выше прошлогодних показателей. «Цены на размещение в отелях Санкт-Петербурга в период проведения ПМЭФ за год выросли более чем на 20%. Это обусловлено высоким спросом и изменением структуры участников форума», — пишет «Коммерсант» со ссылкой на сервис «OneTwoTrip для бизнеса». Цены на проживание варьируются в зависимости от категории отеля. Например, четырехзвездочные отели предлагают размещение за 73 тысячи рублей за ночь, а трехзвездочные — за 36,4 тысячи рублей. Отели без звезд также показали значительный рост цен — на 33%, до 13,3 тысяч рублей за ночь. Эксперты связывают увеличение стоимости проживания с ростом числа статусных гостей форума и общим увеличением спроса в период проведения мероприятия. Кроме того, июнь — популярное время для посещения Петербурга из-за множества культурных событий, что также способствует повышению цен. Предварительные данные указывают на то, что основной спрос формируют крупные компании из различных секторов экономики.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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