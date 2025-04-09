09 апреля 2025

«Радар ммс» построит научно-образовательный центр в Санкт-Петербурге

© Служба новостей «URA.RU»
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«Радар ммс» занимает лидирующие позиции в разработке и производстве радиоэлектронных систем (архивное фото)
«Радар ммс» занимает лидирующие позиции в разработке и производстве радиоэлектронных систем (архивное фото) Фото:

«Радар ммс», известный своими достижениями в области радиоэлектроники и приборостроения, объявил о планах по строительству научно-образовательного центра в Санкт-Петербурге. Первый корпус нового комплекса предполагается открыть уже в мае 2025 года. Об этом сообщил генеральный директор предприятия Георгий Анцев.

«Мы выкупили у асфальтобетонного завода больше десяти гектар территории. Развитие „Радар ммс“ в ближайшее десятилетие на этих гектарах мы видим так: здесь у нас будет свой корпоративный научно-образовательный центр, планируется большое взаимодействие с вузовской наукой и образовательной системой, отдельно будет решен вопрос с медициной для наших сотрудников и, конечно же, производства», — сказал Анцев, передает ТАСС.

«Радар ммс» занимает лидирующие позиции в разработке и производстве радиоэлектронных систем, включая беспилотные авиационные комплексы. В этом году компания отмечает 75-летие со дня своего основания. Научно-образовательный центр станет дополнительной платформой для развития инновационных проектов в таких сферах, как гидрометеообеспечение, магнитометрия, а также создание различных сенсоров и датчиков.

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«Радар ммс», известный своими достижениями в области радиоэлектроники и приборостроения, объявил о планах по строительству научно-образовательного центра в Санкт-Петербурге. Первый корпус нового комплекса предполагается открыть уже в мае 2025 года. Об этом сообщил генеральный директор предприятия Георгий Анцев. «Мы выкупили у асфальтобетонного завода больше десяти гектар территории. Развитие „Радар ммс“ в ближайшее десятилетие на этих гектарах мы видим так: здесь у нас будет свой корпоративный научно-образовательный центр, планируется большое взаимодействие с вузовской наукой и образовательной системой, отдельно будет решен вопрос с медициной для наших сотрудников и, конечно же, производства», — сказал Анцев, передает ТАСС. «Радар ммс» занимает лидирующие позиции в разработке и производстве радиоэлектронных систем, включая беспилотные авиационные комплексы. В этом году компания отмечает 75-летие со дня своего основания. Научно-образовательный центр станет дополнительной платформой для развития инновационных проектов в таких сферах, как гидрометеообеспечение, магнитометрия, а также создание различных сенсоров и датчиков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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