«Радар ммс» построит научно-образовательный центр в Санкт-Петербурге

«Радар ммс», известный своими достижениями в области радиоэлектроники и приборостроения, объявил о планах по строительству научно-образовательного центра в Санкт-Петербурге. Первый корпус нового комплекса предполагается открыть уже в мае 2025 года. Об этом сообщил генеральный директор предприятия Георгий Анцев.
«Мы выкупили у асфальтобетонного завода больше десяти гектар территории. Развитие „Радар ммс“ в ближайшее десятилетие на этих гектарах мы видим так: здесь у нас будет свой корпоративный научно-образовательный центр, планируется большое взаимодействие с вузовской наукой и образовательной системой, отдельно будет решен вопрос с медициной для наших сотрудников и, конечно же, производства», — сказал Анцев, передает ТАСС.
«Радар ммс» занимает лидирующие позиции в разработке и производстве радиоэлектронных систем, включая беспилотные авиационные комплексы. В этом году компания отмечает 75-летие со дня своего основания. Научно-образовательный центр станет дополнительной платформой для развития инновационных проектов в таких сферах, как гидрометеообеспечение, магнитометрия, а также создание различных сенсоров и датчиков.
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