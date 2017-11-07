Учителям спустили вводную: искать адептов «синих китов» и Навального

00:10 07 ноября 2017 0

В сфере образования считают, что родители не могут досконально и аккуратно следить за активностью своих детей в Интернете Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Учителям свердловских школ спустили распоряжение контролировать своих учеников в соцсетях. Классные руководители отслеживают, в каких сообществах состоят школьники, что публикуют у себя на страницах и какими хэштегами пользуются. Задача педагогов — не допустить, чтобы ребенок попал под влияние суицидальных пабликов или протестных сообществ, призывающих участвовать в запрещенных мероприятиях. Всю информацию учителя должны передавать родителям учащихся и в контролирующие органы.

«Департамент образования Екатеринбурга рекомендовал отслеживать, нет ли среди пабликов, на которые подписаны ученики во „ВКонтакте“, сообществ со словами „Киты плывут вверх“, „Разбуди меня в 4.20“, f57, f58, „Няпока“, „Море китов“, „50 дней до моего…“. Также призвали обращать внимание на такие хэштеги, как #домкитов, #млечный путь, #хочу в игру и других», — сообщила агентству директор одной из екатеринбургских школ на условиях анонимности.

Учителя неоднократно вычисляли, что ребенок попал под влияние групп «синего кита» Фото: depositphotos.com © URA.RU

Многие педагоги, говорит директор, сначала скептически отреагировали на просьбу. «Одни посчитали ее неэтичной, другие заявили, что у них нет на это времени. Но они быстро поменяли свою точку зрения после того, как их коллеги начали одного за другим вычислять детей, которые уже попали под влияние суицидальных групп», — рассказывает собеседница агентства. У кого-то на личных страницах обнаруживались всего лишь репосты картинок «синих китов», а у кого-то — уже изрезанные лезвием руки. Информацию тут же передавали родителям, а они решали, отправлять или нет ребенка в реабилитационный центр.

Как стало известно «URA.RU», контроль за соцсетями учеников была организована не только в Екатеринбурге. Аналогичную историю нашему агентству рассказала учительница из школы в Белоярском районе. «Нам пришла рекомендация от управления образования.

В итоге я по соцсетям вычислила двух своих учеников, которые были на начальных заданиях «синего кита».

До суицида, слава Богу, не дошло. У моих коллег был один или два подобных случая. Но в некоторых школах, знаю, детей увозили на лечение», — говорит Анна.

Порой страница ребенка в соцсети может многое о нем рассказать Фото: depositphotos.com © URA.RU

Учителя, опрошенные «URA.RU», также признаются, что отслеживают протестную активность школьников. Вводные об этом спустили после мартовских несанкционированных митингов, когда на улицы вышло большое количество молодежи. «Было известно, что ребят координируют в социальных сетях. Директор попросила молодую часть нашего педагогического коллектива посмотреть, не участвовал ли кто из наших учеников в митинге. Прошерстили пару десятков страниц наших ребят во „ВКонтакте“, поискали их в Instagram. У двоих на стенах обнаружились репосты из группы штаба Навального с анонсом митингов. Родителей вызывали в школу, аккуратно с ними побеседовали», — рассказывает Алексей — учитель одной из екатеринбургских гимназий.

По его словам, дети начинают понимать, что за ними следят, и создают несколько аккаунтов в соцсетях: один для себя и друзей, где можно выкладывать все, что угодно, другой — для пап, мам и учителей. «Но и педагоги идут на хитрость: создают „левые“ аккаунты и добавляются к самым „неординарным“ своим ученикам. Конечно, в общение с ними не вступают, но за активностью и постами следят», — говорит педагог гимназии.

В его практике был случай, когда у своего ученика он обнаружил рекламу синтетических наркотиков с сайтом, где их можно приобрести.

Конечно, в полицию обращаться никто не стал, но до родителей сведения я довел», — пояснил он. Правда, ученик после этого закрыл страницу и перестал общаться с учителем на уроках.

Иногда учителя делают вывод, что ребенку нужна помощь психолога Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Помимо «групп смерти», несанкционированных мероприятий, рекламы наркотиков учителя также экстренно реагируют и на посты своих учеников с элементами порнографии, экстремизма и пропаганды насилия. «Как-то я случайно наткнулась на страничку своей ученицы из 5 „Г“ класса, у которой в видеозаписях была куча роликов, где зверски убивают животных. Тут же попросила нашего школьного психолога побеседовать с девочкой. Выяснилось, что у нее есть некоторые отклонения, которые необходимо лечить», — рассказывает Ольга — учительница среднеобразовательной школы Екатеринбурга.

Ее коллега, говорит девушка, несколько раз натыкался во «ВКонтакте» на страницу своего ученика-старшеклассника, у которого на странице изображения свастики чередовались с выдержками из книги «Майн кампф». «Хотя, как он говорит, этот парень на уроках не производил впечатление какого-то скинхеда», — говорит учительница.

В нескольких школах уральской столицы нашему агентству сообщили, что даже передавали родителям распечатанные из «ВКонтакте» фотографии, где их ребенок курит.

Чтобы узнать информацию об учениках, учителя создают «фейковые» аккаунты Фото: Анна Майорова © URA.RU

«Если натыкаюсь на пост, который содержит ненормативную лексику, тоже провожу беседу», — говорит педагог из екатеринбургской школы Наталья.

Министр образования Свердловской области Юрий Биктуганов в беседе с «URA.RU» подтвердил, что рекомендации учителям действительно спускались. «Сегодня никому не надо объяснять, что все дети общаются в социальных сетях. Мы понимаем, что там они не защищены. Учителя точно так же должны быть там рядом с ними», — пояснил министр.

Но отдельных указаний учителям после мартовских митингов, по словам Биктуганова, не было: «Это работа правоохранительных органов. Мы митингами не занимаемся».

Фото: скриншот из буклета?«Интернет: ресурсы и опасности для ваших детей»

Начальник департамента образования Екатеринбурга Екатерина Сибирцева отказалась отвечать на вопрос, следят ли учителя за своими учениками. Она только отметила, что «в школах действительно уделяется особое внимание организации профилактической деятельности по вопросу использования детьми Интернета». По ее словам, для педагогов, родителей и детей психологами были даже разработаны буклеты по теме: «Интернет: ресурсы и опасности для ваших детей», «Манипуляция и Я».

Первый буклет оказался в распоряжении «URA.RU». В нем психологи объясняют, как выглядит поведение ребенка, сигнализирующее об опасности. Согласно информации, у школьника могут наблюдаться: снижение успеваемости, резкая смена настроения, нежелание разговаривать с близкими и так далее.

В беседе с «URA.RU» завуч школы № 69 (она известна читателям «URA.RU» как доверенное лицо российского президента на выборах 2012 года) Екатерина Белоцерковская считает, что вопросами соцсетей должны заниматься все-таки родители, а лучше — чтобы они совсем оградили своих детей от них. «Если родитель не контролирует ребенка, если у ребенка много времени, он начинает бродить по просторам Интернета. Лучше создать условия, чтобы ребенок не виртуально общался, а реально: на секциях, в кружках и так далее», — считает завуч.

Но ее коллеги утверждают, что по опыту знают: родители не сидят в интернете либо дети закрывают страницы от своих мам и пап. Поэтому следить за поведением за детьми в соцсетях остается только учителям.