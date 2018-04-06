Сагайдак об Экспо. «Россию наказывают за то, что она привлекательнее»

15:05 06 апреля 2018 1

Светлана Сагайдак дала нам интервью прямо перед отъездом из Екатеринбурга Фото: Анна Майорова © URA.RU

Комиссия Международного выставочного бюро закончила проверять Россию на готовность принять Экспо-2025. Три дня делегацию сопровождал директор заявочного комитета Светлана Сагайдак. В интервью «URA.RU» она прокомментировала волну критики в телеграм-каналах в свою сторону, рассказала, почему на место уволившегося замглавы заявочного комитета Тото Дарча до сих пор не нашли замену и что нужно срочно изменить в Екатеринбурге, чтобы не опозориться перед миллионами туристов.

— В Екатеринбурге 3—4 апреля побывала комиссия Международного выставочного бюро. С каким настроением делегация уезжала из уральской столицы?

— Я бы сказала, что у них очень деловой настрой, позитивный. Руководитель делегации практически ежедневно высказывался, что очень доволен, как идет работа, как мы подготовились, как мы отвечаем. Считаю, те цели и задачи, которые были поставлены, выполнены.

Вид на пруд летом. Вокруг много старых деревянных домов Фото: «Яндекс. Карты»

— Почему было принято решение показать гостям берег Верх-Исетского пруда на вертолете?

— Мы должны были показать территорию всего будущего экспо-парка, а это 555 гектаров, которые никак не объехать на машине из-за того, что дорога заканчивается на половине пути. И наилучшим было решение осмотреть территорию сверху.

— Есть мнение, что по дорогам делегацию не повезли из-за грязи и бараков в том районе.

— Я думаю, что никто не возводил «потемкинских деревень». Мы честно рассказывали им о планах, которые у нас есть, в том числе и о том, как будут меняться инфраструктура, дороги, как будут развиваться метро и водный транспорт. Здесь был вопрос не стыда, а правильного осмотра выставки. Мы честно показали город, сказали, что нам предстоит очень много сделать в случае победы, чтобы город принял 14 миллионов посетителей за шесть месяцев.

— Вы в Екатеринбурге прожили три дня, что бы вы здесь срочно поменяли?

Сагайдак надеется даже на помощь СМИ в поиске замены Тото Дарча Фото: Анна Майорова © URA.RU

— Екатеринбуржцы показались мне очень эмоциональными, реактивными, но почему-то в городе очень медленный сервис. Я сталкиваюсь с этим на каждом шагу — в гостиницах, ресторанах, магазинах… Меня это очень часто угнетает. Ведь если мы говорим о серьезных подвижках, то сервис — это наше все: важно, как мы слышим друг друга, как мы отвечаем, насколько часто улыбаемся. Это очень важные элементы гостеприимства.

— У нас на сайте вышел текст, в котором источники рассказали, что работе заявочного комитета мешают конфликты местных политических кланов…

— Слушайте, я видела, что вы написали. Давайте не искать тем, которых нет.

— Почему за два месяца не удалось найти человека на место Тото Дарча?

— Потому что функция очень важная. Не просто найти человека, который уже профессионально готов. Обычно срок адаптации сотрудника на новом месте — от одного до трех месяцев. А у нас заявка уже в ноябре заканчивается. Понимаете, нам нужно, чтобы человек сразу погрузился в процесс и был профессионалом. Надеюсь, кого-то мы точно подберем.

Мы в поиске кандидатуры, вакансия открыта. Может быть, с учетом популярности вашего издания поможете нам найти этого человека мы будем очень признательны.

По подсчетам заявочного комитета, 84% населения Екатеринбурга поддерживает Экспо Фото: Антон Белицкий © URA.RU

— Как вы объясните волну критики и якобы компромата, которая хлынула на вас после увольнения Тото Дарча?

— Всегда есть те, кто чем-то недоволен или преследует какие-то интересы. Я готова говорить с любым человеком, но при условии, что у него есть имя и фамилия. Очень легко анонимно писать всякие гадости и небылицы и расшатывать ситуацию. Не хочу добавлять популярности этим людям, которые для чего-то это делают. Вы же понимаете, что телеграм-канал — это инструмент, это чей-то заработок. По-моему, это пишут вредители, причем не мои, а в первую очередь заявки. На этот случай есть хорошая поговорка, которую я люблю: собаки лают — караван идет.

— Один из каналов, где часто пишут о вас и Аркадии Дворковиче, — «Незыгарь». Эту площадку связывают с агентством «Михайлов и партнеры», которое сотрудничает с заявочным комитетом.

— Я лично знаю Сергея Михайлова и отношусь к нему с большим уважением. Уверена, что он такими грязными делами не занимается. Такая попытка этих анонимщиков меня точно не поссорит с Михайловым. Не дождутся.

— Еще есть мнение, что у «Михайлова и партнеров» с заявочным комитетом есть конфликт из-за того, что им не самый большой кусок бюджета достался.

— Это вранье.

— Когда в прошлый раз Екатеринбург брался за выставку, в городе было крайне негативное отношение к заявке. Люди просто считали, что все деньги разворуют. Что сейчас показывают социологические опросы?

Сагайдак призывает улучшить сервис в Екатеринбурге Фото: Анна Майорова © URA.RU

— Накануне инспекционного визита мы специально провели опрос, который показал, что более 84% населения города поддерживают Экспо. Екатеринбургу очень повезло, что его выбрали в качестве претендента на самое масштабное международное мероприятие в мире. В случае победы это будет колоссальный рывок для города.

Для продвижения мы используем все наши диджитал-каналы. И практически все мероприятия в Екатеринбурге проходят под знаком Экспо. Плюс крупнейшие компании города используют наше лого и продвигают среди своих работников тему выставки.

— Смотрите, я, как житель Екатеринбурга, замечаю рекламу Экспо, только когда сажусь в автобус, где Юлия Михалкова из «Уральских пельменей» на каждой остановке прекрасным голосом говорит: «Я за Экспо». Но на этом все. Каждое утро я, например, также открываю Instagram, и там рекламы нашей заявки нет.

— Если вы заметили рекламу в автобусе, значит, мы уже в вас попали. По поводу соцсетей — у нас есть определенные показатели KPI с размещениями на разных площадках, в том числе в Instagram. И мы пока идем по намеченному плану. Прежде всего рассчитываем на естественный прирост аудитории.

— Есть ощущение, что с мелкими странами делегации договариваются по голосованию, просто заплатив им деньги. Как вы можете разрушить эту легенду?

— Все кандидаты клятвенно пообещали Международному бюро выставок, что не будут заниматься такой деятельностью. И я могу заверить, что наш заявочный комитет так не работает. У многих стран есть интерес и желание контактировать с Россией в различных плоскостях. И Экспо — это повод улучшить отношения с нашей страной — поговорить об обучении специалистов, об обмене опытом, о будущих контрактах.

— Но чем Япония хуже? У них есть высокие технологии….

— Подождите, но их рынок закрытый! Попробуйте туда зайти. К тому же у нас и население больше. Также Россия географически и стратегически более интересный партнер, чем все наши кандидаты.

— Будет ли у Екатеринбурга третий шанс, если сейчас окажется неудачной заявка?

— Ну, это решение правительства и президента.

— Предположим сценарий, по которому Екатеринбург второй раз проиграет. Как, по-вашему, если это случится, то проблему будут видеть в городе или в стране?

— Если вопрос о том, как будет разделена ответственность, то отмечу, что прежде всего это заявка России. И проигрыш будет неудачей для всей нашей команды. Причины могут быть разными. Во многом наша страна привлекательнее, чем другие государства, и за это ее наказывают. Я не хочу вмешиваться в политику, это абсолютно не наш аспект. Но если говорить о том, что это не может повлиять на заявку… Все может повлиять. Но мы приложим все усилия, чтобы выиграть. Вместе с вами.