Эффективное образование и подкаст о великом поэте

В день годовщины смерти Александра Сергеевича Пушкина состоится премьера подкаста о нем и онлайн-экскурсия по его квартире в Санкт-Петербурге Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

статья из сюжета Нескучная афиша от URA.RU

Середину рабочей недели отметим несколькими крупными премьерами — 10 февраля, в день гибели Пушкина, послушаем подкаст о нем и побываем на онлайн-экскурсии одноименного музея, а еще послушаем новую музыку, оценим большую голливудскую премьеру и узнаем о том, как получить «правильную» профессию. Всё это — в новой Афише URA.RU.

Что сделать утром

Середину недели предлагаем начать с музыкальных новинок — дуэт «Электрофорез» выпустил новый альбом «505». В нем музыканты из Петербурга совместили синти-поп и народные напевы, а также пообещали снять клипы к некоторым песням. По словам вокалиста группы Ивана Курочкина, это первый «настоящий альбом, а не сборник треков».

Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/13408029' target="_blank">505</a> — <a href='https://music.yandex.ru/artist/4029507' target="_blank">Электрофорез</a> на Яндекс.Музыке

Что сделать днем

Днем отвлечемся от домашних и рабочих дел и посмотрим забавное видео. Тимоти Шаламе, любимчик Голливуда и покоритель юных сердец, снялся в мини-продолжении фильма «Эдвард Руки-ножницы» для рекламы Cadillac, он сыграл сына Вайноны Райдер и Джонни Деппа. Премьера ролика состоялась в минувшие выходные в рамках Суперкубка.

10 января отмечают годовщину трагической гибели А.С.Пушкина. Специально к этой дате Всероссийский музей Александра Пушкина начал выпускать подкасты, посвященные легендарному поэту. Первые эпизоды образовательного шоу уже появились на сайте музея — их можно найти в рубрике «Подкасты». В день смерти поэта музей также подготовит онлайн-экскурсии по его квартире и по набережной Мойки, хорошо знакомой великому литератору XIX века.

Что сделать вечером

В 19:00 по Москве родителям и семьям с детьми будет интересна онлайн-лекция о том, как дать ребенку качественное доступное образование и развить в нем навыки, которые помогут стать успешным и полюбить своё дело.

10 февраля на большие экраны выходит новое приключенческое кино от Тома Хэнкса и режиссера «Борнов» про Дикий Запад и Ветерана Гражданской войны в США, который отправляется в большое путешествие по опасному региону вместе с юной попутчицей, которая доставит ему много хлопот, прежде чем они обретут новый дом и друг друга. Фильм «Новости со всех концов света» уже назвали «одним из самых красивых фильмов нового года».