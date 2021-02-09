Эффективное образование и подкаст о великом поэте

Середину рабочей недели отметим несколькими крупными премьерами — 10 февраля, в день гибели Пушкина, послушаем подкаст о нем и побываем на онлайн-экскурсии одноименного музея, а еще послушаем новую музыку, оценим большую голливудскую премьеру и узнаем о том, как получить «правильную» профессию. Всё это — в новой Афише URA.RU.
Что сделать утром
Середину недели предлагаем начать с музыкальных новинок — дуэт «Электрофорез» выпустил новый альбом «505». В нем музыканты из Петербурга совместили синти-поп и народные напевы, а также пообещали снять клипы к некоторым песням. По словам вокалиста группы Ивана Курочкина, это первый «настоящий альбом, а не сборник треков».
Что сделать днем
Днем отвлечемся от домашних и рабочих дел и посмотрим забавное видео. Тимоти Шаламе, любимчик Голливуда и покоритель юных сердец, снялся в мини-продолжении фильма «Эдвард Руки-ножницы» для рекламы Cadillac, он сыграл сына Вайноны Райдер и Джонни Деппа. Премьера ролика состоялась в минувшие выходные в рамках Суперкубка.
10 января отмечают годовщину трагической гибели А.С.Пушкина. Специально к этой дате Всероссийский музей Александра Пушкина начал выпускать подкасты, посвященные легендарному поэту. Первые эпизоды образовательного шоу уже появились на
Что сделать вечером
В 19:00 по Москве родителям и семьям с детьми будет интересна
10 февраля на большие экраны выходит новое приключенческое кино от Тома Хэнкса и режиссера «Борнов» про Дикий Запад и Ветерана Гражданской войны в США, который отправляется в большое путешествие по опасному региону вместе с юной попутчицей, которая доставит ему много хлопот, прежде чем они обретут новый дом и друг друга.
План на 11 февраля мы опубликуем через сутки. Узнать первыми самые актуальные новости и рекомендации можно из нашей рассылки на электронную почту. Наши рекомендации также выходят каждое утро и в