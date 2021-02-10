Новый проект Сергея Светлакова и премьера фильма с Монеточкой

Четверг традиционно богат на премьеры. Сегодня в нашем списке рекомендаций не только титаны отечественного проката в виде двух громких премьер со Светлаковым, Буруновым и Монеточкой, но и презентация нового мощного музыкального альбома и большая презентация-распродажа видеоигр. С новой Афишей URA.RU скучать точно не придется!
Что сделать утром
Дополним свой плейлист новой качественной музыкой — американская рок-группа Foo Fighters наконец-то представила свой десятый студийный альбом «Medicine at Midnight». Музыканты планировали выпустить его еще в прошлом году, но не смогли сделать этого из-за пандемии коронавируса. В общей сложности на пластинке девять песен, в том числе сингл «Shame Shame».
Что сделать днем
На ютьюбе
В обед также можно познакомиться с трейлером и постером новой романтической комедии «LOVE» от Сергея Светлакова, которая выходит в российский прокат в преддверии Дня всех влюбленных 11 февраля 2021 года. Фильм «LOVE» — это трогательные и смешные истории любви с участием всеми любимых артистов — Сергея Светлакова, Тимура Батрутдинова, Екатерины Варнавы, Юрия Стоянова, Ксении Собчак и многих других. «Это идеальное романтическое свидание и лучший вариант для Дня всех влюбленных в компании близких», — обещает Светлаков.
Что сделать вечером
Вечером 11 февраля нас ждет большая премьера — новый проект Жоры Крыжовникова — духоподъемная комедия «
А еще вечером магазин Epic Games Store впервые проведет свою презентацию игр. Шоу Epic Games стартует 11 февраля в 22:00 по Москве, его можно посмотреть на
План на 12 февраля мы опубликуем через сутки. Узнать первыми самые актуальные новости и рекомендации можно из нашей рассылки на электронную почту. Наши рекомендации также выходят каждое утро и в