Новый проект Сергея Светлакова и премьера фильма с Монеточкой

11 февраля в российский прокат выйдет новый проект Сергея Светлакова «LOVE» Фото: Алексей Колчин © URA.RU

статья из сюжета Нескучная афиша от URA.RU

Четверг традиционно богат на премьеры. Сегодня в нашем списке рекомендаций не только титаны отечественного проката в виде двух громких премьер со Светлаковым, Буруновым и Монеточкой, но и презентация нового мощного музыкального альбома и большая презентация-распродажа видеоигр. С новой Афишей URA.RU скучать точно не придется!

Что сделать утром

Дополним свой плейлист новой качественной музыкой — американская рок-группа Foo Fighters наконец-то представила свой десятый студийный альбом «Medicine at Midnight». Музыканты планировали выпустить его еще в прошлом году, но не смогли сделать этого из-за пандемии коронавируса. В общей сложности на пластинке девять песен, в том числе сингл «Shame Shame».

Что сделать днем

На ютьюбе появился первый эпизод мини-сериала о проекте «Помощь», созданном актером «Гоголь-центра» Никитой Кукушкиным — соучредителем «Дома культур» и основателем благотворительных проектов «Добрая машина» и «Добрый ящик». «Помощь» — это мобильное приложение адресной помощи. Его первая целевая группа — пожилые люди. Эпизоды сериала будут выходить в течение года и расскажут о событиях, которые предшествовали релизу приложения, и познакомят с командой проекта.

В обед также можно познакомиться с трейлером и постером новой романтической комедии «LOVE» от Сергея Светлакова, которая выходит в российский прокат в преддверии Дня всех влюбленных 11 февраля 2021 года. Фильм «LOVE» — это трогательные и смешные истории любви с участием всеми любимых артистов — Сергея Светлакова, Тимура Батрутдинова, Екатерины Варнавы, Юрия Стоянова, Ксении Собчак и многих других. «Это идеальное романтическое свидание и лучший вариант для Дня всех влюбленных в компании близких», — обещает Светлаков.

Что сделать вечером

Вечером 11 февраля нас ждет большая премьера — новый проект Жоры Крыжовникова — духоподъемная комедия « Родные» о большой семье, которая везет отца со смертельным диагнозом на Грушинский фестиваль авторской песни, чтобы тот исполнил мечту всей жизни — спел песню, созданную им еще в молодости. Главные роли исполняют харизматичный Сергей Бурунов, Анна Михалкова, Семен Трескунов, а также певица Лиза Монеточка.

А еще вечером магазин Epic Games Store впервые проведет свою презентацию игр. Шоу Epic Games стартует 11 февраля в 22:00 по Москве, его можно посмотреть на Twitch . Во время презентации расскажут об играх, выходящих в Epic Games Store в 2021 году. Организаторы обещают анонсы, демонстрации геймплея и детальные разборы от разработчиков. Вдобавок к этому с 11 до 25 числа пройдёт большая тематическая распродажа в поддержку шоу, где пользователи сервиса смогут выгодно приобрести ряд игр.